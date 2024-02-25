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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استدرجه وشطره نصفين.. قرار عاجل من النيابة ضد المتهم بق.تل طالب الدقهلية

الفقيد
الفقيد

قررت نيابة بلقاس بمحافظة الدقهلية، تجديد حبس  المدرس المتهم بقتل طالب يتلقى لديه دروس خصوصية فى مادة الفيزياء خمسة عشر يوما بتهمة قتل الطالب إيهاب أشرف عبد العزيز 16 عاما مع سبق الاصرار والترصد وشطر جسده وتقطيعه لأجزاء.

وتمكن ضباط مباحث شرطة الستاموني بمحافظة الدقهلية بالتنسيق مع ضباط فرع الأمن العام من ضبط مرتكبي واقعة ق.تل طالب وشطر جسده الى عدة أجزاء بعد 9 أيام من ارتكاب الواقعة والعثور على الجزء السفلي من جسده مرورا بالعثور على أجزاء من الجزء العلوي صباح  الخميس ليتبين أن وراء ارتكاب الواقعة مدرس فيزياء يتلقى المجني عليه لديه درس خصوص ونجار على صلة قرابة به.
تعود تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستاموني، بعثور عدد من الأهالي على جثة لشخص فى العقد الثاني من عمره مشطور جزءه السفلي فقط داخل شيكارة.
انتقل ضباط مباحث مركز شرطة الستاموني وبالفحص تبين ان الجثة لشاب مبلغ بغيابه يدعى" ايهاب اشرف عبدالعزيز"، طالب بالصف الأول الثانوي 16 عاما وتم العثور عليه بمصرف بين قرية الناقعة وقريه 7 ثابت (بحر التبن مشطورة الى نصفين.
وبسؤال والده "مالك معرض للادوات المنزليه" أكد اختفاء نجله منذ يومين وجرى تحرير محضر بغيابها بعد ان انقطع الاتصال به عقب خروجه من درس خصوصي .
وعثرت الأجهزة الأمنية  على الجزء العلوي من جسد الطالب بعد إرشاد المتهمين وذلك  بعد  9 أيام من العثور على جسده مشطور لنصفين  والعثور على الجزء السفلي وقت اختفاء الطالب في 13 فبراير الماضي  بإحدى المصارف بمركز الستاموني محافظة الدقهلية
وتبين أن الأجزاء التي عثر عليها هي منطقة الأذرع والجزء العلوي باستثناء الرأس بالقرب من أحد المصارف المائية بنطاق مركز الستاموني وفور العثور على الجزء العلوي من الجسد تم نقله الى  مشرحة مستشفي  بلقاس واستدعاء والده للتعرف عليه و اخطار النيابة العامة تمهيدا لنقل الجزء الذي عثر عليه لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي مع أخذ عينات منه  بمعرفة أطباء مصلحة الطب الشرعي ومطابقتها بالجزء السفلي الذي جرى دفنه مساء أول الأربعاء .
وتبين ان وراء ارتكاب الواقعة ".محمد.ع .م "، مدرس فيزياء يتلقى المجنى عليه لديه درسا  خصوصيا  فى المادة داخل أحد السناتر.
 

المباحث الجنائية امن الدقهلية بمحافظة الدقهلية تجديد حبس سبق الإصرار والترصد مدير المباحث الجنائية مدير أمن الدقهلية مشرحة مستشفى المنصورة مركز شرطة مركز الستاموني محافظة الدقهلية

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