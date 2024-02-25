أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن مفاجأة بشأن نجم الأهلي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :كريستو يشارك في مران الأهلي بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الضامة".

وحقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزًا صعبًا أمام ميدياما الغاني بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما، امسالجمعة، في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلى لمواجهة بلدية المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 فبراير الجاري، في تمام الساعة 7 مساءبتوقيت القاهرة، 8 مساء بتوقيت السعودية.

ويحتل الأهلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءاتوتعادل في 2 ولم يخسر وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف.