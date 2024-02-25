تجنب زواج الأقارب والفحص الدوري.. أبرز توصيات مؤتمر الجمعية المصرية للشبكية

عقدت الجمعية المصرية للشبكية والجسم الزجاجي مؤتمرها ، الحادي عشرون لمناقشة الجديد في أمراض العيون وانفصال الشبكية لمناقشة الجديد في هذا المجال.

وقال الدكتور هاني حمزة أستاذ أمراض العيون ورئيس المؤتمر ، أن هناك عددا من الجلسات تم تخصيصها لمناقشة التداخلات الدوائية الجديدة لعلاج انفصال الشبكية والاعتلال الشبكي بصفتهما من أخطر الأمراض التي تصيب العيون وتسبب خطورة كبيرة علي النظر .

وأشار إلي أنه بنظرة عامة عن مرض الشبكية على مستوى العالم، يعيش أكثر من مليار شخص يعانون من إعاقة الرؤية التي كان يمكن تجنبها أو لم يتم التعامل معها بعد يعيش ملايين الأشخاص مع حالات عيون تزيد من مخاطر فقدان البصر لديهم. يمكن أن تكون إعاقة الرؤية لها تأثير هائل على الأشخاص المتأثرين، بما في ذلك المرضى ومقدمي الرعاية لهم. تقديرات المرضى على مستوى العالم 51 مليون (21) مليون 20 ، AMD مليون 10 ، DME مليون (RVO) هذه هي الأسباب الرئيسية لفقدان البصر ومتوقع زيادتها بواقع 87 مليون مريض بحلول عام 2040 .

وقال الدكتور. محمد سويلم ، إن مشاركة روش في مجال البحث العلمي عن طريق دعم الأبحاث بنسبة كبيرة للغاية ويتم اجتزتء نصيب كبير لتدريب الأطباء علي احدث ماتوصل إليه العلم في شتي المجالات.

وقال أستاذ العيون يحدث التنكس البقعي عندما تنمو الأوعية غير الطبيعية في البقعة الجزء المركزي من الشبكية. ويمكن أن تنزف الأوعية غير الطبيعية وتسرب السائل في الجزء الخلفي من العين، ما يتسبب في تورم الشبكية الطبقة الحساسة للضوء في الجزء الخلفي من العين وفقدان الرؤية. . قد يؤثر التنكس البقعي (AMD) في عين واحدة أو كلتا العينين، ولكنه يؤثر في الجزء المركزي من الرؤية فقط. الشبكية هي الطبقة الخلفية داخل العين التي تسجل الصور التي نراها - وترسلها إلى المخ. البقعة هي الجزء المركزي من الشبكية المسؤول عن وضوح الرؤية. وتستخدم القراءة وقيادة السيارة والتعرف على الوجوه أو الألوان ومشاهدة الأجسام بتفاصيل دقيقة.

وأكد رئيس المؤتمر أن أبرز توصيات المؤتمر التأكيد علي الكشف الدوري لقاع العين بالنسبة لمرضي السكري بصفته المسبب الأول لاعتلال الشبكية بالإضافة إلي تجنب زواج الأقارب.