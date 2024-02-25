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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بحضور علاء نبيل ومحمد يوسف.. انطلاق معسكر منتخبي مصر 2005 و2008

علاء نبيل ويوسف وسيتوش
علاء نبيل ويوسف وسيتوش

انطلق معسكر منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، اليوم الأحد ، بالقاهرة في إطار استعدادات المنتخب للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا المقرر لها أكتوبر المقبل.

وحرص الكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة ، والكابتن محمد يوسف مساعد المدير الفني للاتحاد علي الاجتماع بالجهاز الفني واللاعبين قبل انطلاق المعسكر.

وأكد نبيل في كلمته للاعبين أن عليهم اغتنام الفرصة وبذل قصاري جهدهم للحفاظ علي تواجدهم في المنتخب، مشددا علي أن اتحاد الكرة سيوفر لهذا المنتخب كل الامكانات اللازمة للنجاح وتحقيق الأهداف المطلوبة خاصة وأن هذا المنتخب هو مستقبل الكرة المصرية.

من جانبه، قال الكابتن محمد يوسف انه سيكون علي تواصل دائم بالجهاز الفني من أجل توفير كل الاحتياجات وسيكون هناك برنامج اعداد قوي للمنتخب من أجل الوصول لكأس العالم وهو الهدف الأساسي.

وتحدث وائل رياض موجها الشكر للكابتن علاء نبيل والكابتن محمد يوسف علي التواجد ومساندة المنتخب، مؤكدا على ضرورة التركيز والانضباط داخل وخارج المنتخب من أجل تحقيق انجاز للكرة المصرية .

وأدي منتخب الشباب مرانه الأول علي ملعب فندق الاقامة ، واستمر لمدة ساعة شهدت فقرات بدنية وحرص علاء نبيل ومحمد يوسف علي حضور المران .

علي صعيد متصل ، توجه علاء نبيل ومحمد يوسف بعد ذلك إلي معسكر منتخب الناشئين مواليد 2008 وحرصا على الاجتماع مع الجهاز الفني بقيادة الكابتن أحمد الكاس واللاعبين للتأكيد علي دعم اتحاد الكرة لهم خلال المرحلة المقبلة وتوفير المناخ اللازم للنجاح  .

 

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