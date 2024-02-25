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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحليةومحافظ جنوب سيناء يتفقدان الشبكة الوطنية للطوارئ ومركز خدمات مصر

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء

التقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مع اللواء دكتور خالد فوده،محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ ، اليوم، واستمع وزير التنمية المحلية لشرح واف لما تم من  مجهودات بالمحافظة في ملف التحول الرقمي وجهود تأسيس المرصد الحضري و المنظومات الذكية و التحول الرقمي، والمؤشرات، ونسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، وأوضاع التقنين، والتصالح، والمتغيرات المكانية، مشيدا بجهود المحافظة في هذا المجال.

وتفقد وزير التنمية المحلية المبنى الجديد لمجلس مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد الوزير والمحافظ خلال الجولة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة واستمع إلى شرح مفصل لطريقة عمل الشبكة الموحدة، وتابعا من خلالها توافر السلع بأسعار مخفضة ومدى إقبال المواطنين بمعارض أهلا رمضان بعدد من مدن المحافظة.

كما تفقد الوزير والمحافظ  مركز خدمات مصر والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين حيث استمع الوزير إلى شرح حول آليات تقديم الخدمات وطريقة عمل المركز التكنولوجي ومركز خدمات مصر.

وتابع الوزير الاستعدادات الجارية لتشغيل منظومة "التاكسي الذكي" رسميا في مدينة شرم الشيخ، لتصبح أول مدينة ذكية في مصر تعتمد أحدث منظومات التحول الرقمي والشمول المالي.

وفي إطار حرص الدولة المصرية على تطوير منظومة النقل العام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، استمع الوزير لشرح المنظومة ومميزاتها التي تهدف الي تعزيز الأمن والسلامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية في جميع سيارات الأجرة، وربط المركبات بنظام
GPS لتحديد الموقع وتتبع الرحلات
وتوفير رحلات مريحة وفعالة
تمكين الركاب من حجز المركبات مسبقًا عبر تطبيق ذكي إتاحة خيارات دفع متنوعة مثل الدفع الإلكتروني وكروت الشحن.

 ويعد إطلاق منظومة التاكسي الذكي بمدينة شرم الشيخ خطوة هامة نحو تحويلها إلى مدينة ذكية تُقدم خدمات متميزة للمواطنين والسياح على حدٍّ سواء، وتعكس حرص الدولة المصرية على مواكبة التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا وتوظيفها لتحسين حياة المواطنين.

من جانبه أشاد اللواء هشام آمنة بالأداء المتميز للخدمات المقدمة للمواطنين بطريقة ميسرة من خلال منظومة الشباك الواحد ، التي تعكس الخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة المصرية نحو تفعيل منظومة التحول الرقمي وتحسين منظومة الخدمات الحكومية والإجرائية المقدمة للمواطنين والمستثمرين وأصحاب الأعمال،
بنظام دقيق يضمن تحسين تقديم الخدمات العامة وحوكمتها، وتعزيز الاستفادة من التطور في تقنيات التحول الرقمي ورفع كفاءة العنصر البشري الذي يتعامل مع الجمهور.

من جانبه أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن المحافظة تعمل على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المدن والمراكز والاستفادة من التحول الرقمى الذى تقوم به الدولة وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية بما يحقق رضا المواطن.

وأشار فودة إلى أن مركز خدمات مصر يؤدى عدد كبير من الخدمات التي يطلبها المواطن في جميع القطاعات الخدمية اليومية وذلك بطريق سريعة ومبسطة تحقيقاً لرؤية مصر 2030 ويساهم في تحقيق مفهوم الدولة وسياستها لميكنة ووصول الخدمات الحكومية للمواطنين في أسرع وقت.

وأضاف المحافظ أن المبنى الجديد لمجلس المدينة صديق للبيئة ومن المباني الذكية في نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقني والتكنولوجي والرقمنة ، لافتاً إلى استمرار جهود المحافظة وجميع العاملين لأعمال التطوير والتحديث في جميع القطاعات.

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محافظ جنوب سيناء جنوب سيناء هشام امنة التنمية المحلية الشبكة الوطنية للطوارئ والمركز التكنولوجي

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