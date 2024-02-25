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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

باحثة صينية: بكين تسعى لحماية مصالحها التجارية بالبحر الأحمر

صدى البلد

قالت سعاد شين هوا، كاتبة وباحثة صينية إن الدولة الصينية تسعى لحماية مصالحها التجارية في البحر الأحمر، وهذا سبب إرسال اسطول بحري للبحر الاحمر.

أضافت هوا، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الصين تسعى لحماية الملاحة البحرية للتجارة الخاصة بها.

مصالح تجارية كبيرة

ونوهت إلى أن مياه البحر الأحمر، قناة تجارية هامة حيث إن للصين مصالح تجارية كبيرة إضافة إلى ذلك، فالصين أكدت موقفها المتمثل في حماية الممرات البحرية.

وأشارت إلى أن الصين تستهدف حماية السفن الخاصة بها فقط، ولا تستهدف أي أهداف عسكرية أو سياسية، وفيما يخص الوضع الأمني، فموقف الصين واضح ومتمثل في عدم تدخلها للصراع بالمنطقة.

البحر الأحمر الدولة الصينية الملاحة البحرية القاهرة الإخبارية دولة الصين مياه البحر الأحمر

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