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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

خاص لصدى البلد

مفيش إصابات.. حريق محدود في لوكيشن تصوير مسلسل الكبير أوي

لوكيشن مسلسل الكبير
لوكيشن مسلسل الكبير

كشف النجم أشرف عبد الباقي حقيقة حدوث حريق في فيلته الخاصة التي يقام فيها ديكور مسلسل الكبير أوي.

وقال أشرف عبد الباقي في تصريح خاص لـ صدى البلد :"دي مزرعة بتاعت أخو زوجتي وفريق عمل الكبير أوي بيصوروا هناك".

حريق هائل في لوكيشن تصوير مسلسل الكبير أوي

تابع :" وأهم حاجة مفيش إصابة لأي حد والحريق في خشب والشجر محصلوش حاجة ودي مش فيلا ده ديكور خشب".
 حدث منذ قليل حريق هائل في لوكيشن تصوير مسلسل الكبير أوي والذي يستعد أبطاله لعرضه في رمضان المقبل .

حريق لوكيشن الكبير أوي 

وتداول رواد السوشيال ميديا فيديوهات للحريق الذي نشب وكان الدخان منتشر في كل مكان .

كشف المنتج تامر مرسي، عن بوستر مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، المقرر عرضه في موسم رمضان 2024، من خلال حسابه الرسمي على “إنستجرام”.

 برومو مسلسل "الكبير أوي" الجزء الثامن

وحقق برومو مسلسل "الكبير أوي" الجزء الثامن، ما يزيد عن نصف مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحه عبر شاشة قنوات “ON”، وعدد من المنصات الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.


كانت منصة "watch it" قد طرحت البرومو التشويقي لمسلسل “الكبير أوي 8” ، وسيطرت عليه الكوميديا؛ استعدادًا لعرضه خلال شهر رمضان المبارك، كما طرحت أيضًا بوسترات لشخصيات أحمد مكي في مسلسل “الكبير أوي” الموسم الثامن، الذي ظهر بشخصية "الكبير أوي" وشخصية "حزلقوم" وشخصية "جوني".

واعتمدت مشاهد البرومو على قيام الأبطال بتقليد عدد من الأعمال الأجنبية، منها: فيلم barbie، وفيلم the mask، ومسلسل la casa de papel، لكن بشكل كوميدى، فضلًا عن ظهور شيماء سيف وصفاء الطوخي كضيوف شرف، وقيام دكتور "ربيع" بيومي فؤاد، بإخبار "الكبير" أحمد مكي أن زوجته رحمة أحمد حامل.

فريق عمل "الكبير أوي 8"
يشارك في بطولة العمل كل من أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد سلام، رحمة احمد، ليلي عز العرب، مصطفى غريب، مصطفى أبوسريع، وغيرهم ومجموعة من النجوم كضيوف شرف، والعمل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج تامر مرسي

الكبير أوى حريق الكبير أوي اشرف عبد الباقي

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