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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

برومو مسلسل "الكبير أوي" الجزء الثامن يتخطى النصف مليون مشاهدة

صدى البلد

طرحت قناة ON البرومو التشويقي لمسلسل الكبير أوي 8، ثم تم طرحه على منصة "watch it"، لتتخطى مشاهداته أكثر من نصف مليون مشاهدة، وينتشر على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.

 

وتم طرح أيضاً بوسترات لشخصيات أحمد مكي في المسلسل والتي يؤديها في إطار أحداث  الموسم الثامن، وهم شخصية "الكبير أوي" "حزلقوم"و "جوني".

 

مسلسل "الكبير أوي" بطولة الفنان أحمد مكي ، ويشاركه في هذا الموسم الفنانة رحمة أحمد للمرة الثالثة على التوالي، بعد نجاحها في الجزء السادس، والذي كان أول مشاركة لها بعد الفنانة دنيا سمير غانم.

 

للمزيد من التفاصيل، يرجى مشاهدة الفيديو التالي: 

 

لمسلسل الكبير أوي 8 احمد مكي رحمة أحمد

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