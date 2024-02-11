برومو مسلسل "الكبير أوي" الجزء الثامن يتخطى النصف مليون مشاهدة

طرحت قناة ON البرومو التشويقي لمسلسل الكبير أوي 8، ثم تم طرحه على منصة "watch it"، لتتخطى مشاهداته أكثر من نصف مليون مشاهدة، وينتشر على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.

وتم طرح أيضاً بوسترات لشخصيات أحمد مكي في المسلسل والتي يؤديها في إطار أحداث الموسم الثامن، وهم شخصية "الكبير أوي" "حزلقوم"و "جوني".

مسلسل "الكبير أوي" بطولة الفنان أحمد مكي ، ويشاركه في هذا الموسم الفنانة رحمة أحمد للمرة الثالثة على التوالي، بعد نجاحها في الجزء السادس، والذي كان أول مشاركة لها بعد الفنانة دنيا سمير غانم.

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