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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التعليم: إعلان مواعيد امتحانات الثانوية 2024 مبكرا لهذه الأسباب

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، عن تفاصيل وضع جداول امتحانات الثانوية العامة 2024 للطلاب الدارسين بالعام الدراسي 202-2024 بشكل مبكر.

وقال شادي زلطة خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أن  الاستعداد المُبكر لوضع جدول امتحانات الثانوية العامة؛ رسالة طمأنة أولياء الأمور، وإغلاق الباب أمام الاجتهادات في هذا الشأن.

وأضاف أنه وجه اللجنة بمراعاة الفترات الزمنية بين امتحانات الثانوية العامة 2024 في جميع الشعب المختلفة حتى يتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة.

وأكمل: جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024 سيراعي المُدد بين المواد للتسهيل على الطلاب، مضيفا: امتحانات المواد غير المضافة للمجموع 10 يونيو 2024.
 

التعليم وزارة التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة أولياء الأمور

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