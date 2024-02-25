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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بمشاركة 40 عارضا دوليا ومحليا.. افتتاح معرض المجلس الدولي للمطارات بالقاهرة| صور

صدى البلد

انطلقت اليوم فعاليات المعرض المصاحب لمؤتمر واجتماعات المجلس الدولي للمطارات –إقليم أفريقيا بالقاهرة  المقام تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي و الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني المصري.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية و السيد لويس فيليب دي اوليفيرا رئيس المجلس العالمي للمطارات والسيد ايمانويل تشافيز رئيس المجلس الدولي للمطارات إقليم افريقيا والسيد علي التونسي سكرتير عام المجلس الدولي للمطارات.

و يضم المؤتمر اكثر من 40 عارض من الشركات الرائدة في مجال خدمات الطيران في قارة افريقيا حيث يساهم كل منهم بابتكاراتهم ومنتجاتهم وأفكارهم الفريدة في عالم الطيران في إفريقيا.

وصرح السيد فيليب لويس دي اوليفيرا رئيس المجلس العالمي للمطارات ان العارضين اليوم موجودين للتنوير والمشاركة والإلهام في مجال تطوير الطيران المدني  كما صرح السيد ايمانويل تشافيز ان المعرض هو فرصة لعقد الصفقات وتطوير الاعمال بين شركاء الصناعة في مجال المطارات .

و صرح المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن تلك المعارض تهدف الي  تحفيز التنمية و الاستثمار والتطوير  مما يساعد علي توفير العديد من فرص العمل فى مجال المطارات علماً بأن الشركة القابضة  قد قدمت كافة  التسهيلات للضيوف المشاركين فى الحدث.

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