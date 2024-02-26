بعد أزمته الأخيرة مع زوجته.. صلاح محسن يثير الجدل بستوري على إنستجرام

شارك صلاح محسن، لاعب المصري البورسعيدي، ستوري عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وأثار جدلا بعد أزمته الاخيرة مع زوجته، وكتب عن مسامحته لكل من اخطأ في حقه.

وأعلن مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، برئاسة كامل أبو علي، تعاقده مع صلاح محسن مهاجم الأهلي السابق، لمدة 3 مواسم، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

المصري يضم صلاح محسن مهاجم الأهلي لمدة 3 مواسم

وذكر النادي المصري -عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"- أنه أنهى إجراءات ضم صلاح محسن، بعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق، بقيادة علي ماهر، بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

وكان النادي الأهلي قد أعلن، فسخ تعاقده مع صلاح محسن بالتراضي بين الطرفين.