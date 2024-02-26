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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عم طالب الدقهلية المجني عليه: القـ اتل خلص عليه وهو صايم

طالب
طالب

قال أحمد عبدالفتاح عم إيهاب أشرف ضحية الدقهلية، إن الحادثة كانت فاجعة كبيرة على الأهالي بالكامل في المحافظة، ووقعت على قلوبنا كالصاعقة، ونحتسب إيهاب عند الله من الشهداء.

وأوضح أحمد عبدالفتاح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج "تفاصيل" المذاع على قناة “صدى البلد 2”، أن المتهم عندما قام بخطف إيهاب؛ لم ينتظر طلب الفدية وأنهى حياته بالسكين من الخلف ثم قام بتقطيعه إلى قطع صغيرة وتعبئته في شوال، ثم اتجه للرد على التليفون الخاص بإيهاب، وطلب الفدية من والديه بعد الانتهاء من جريمته مباشرة.

وأكمل: بعد ذلك قام المتهم بإلقاء تليفون إيهاب في الماء، الأمر الذي تم اللجوء إليه لتحديد موقع الهاتف المحمول بعد إبلاغ القوات الأمنية.

واستكمل عم الضحية: إيهاب كان صايم يوم قتله، والمتهم منعه من الرجوع إلى المنزل بعد الحصة العلمية التي أعطاها له، وسمح له بالذهاب إلى سوبر ماركت لشراء بعض المأكولات السريعة والعودة مرة أخرى إلى منزله.


وأشار أحمد عبدالفتاح، إلى أن جهات التحقيق عثرت على سكين برازيلي في محل الواقعة، وأن المتهم اعترف أمام النيابة بارتكاب الواقعة وشرائه للسكين قبل أشهر لتنفيذ عملية القتل، وكان يرتب لهذه الجريمة يوم السبت، ولكن ظروف ما أجلت تنفيذه إياها.

 

العملية الإجرامية


وتابع: المتهم قال أمام النيابة إن إيهاب مكنش لوحده ضمن العملية الإجرامية، وكان هناك نحو اثنين آخرين من زملائه ولكن الاختيار وقع على إيهاب.

واختتم عم المجني عليه: الأجهزة الأمنية قامت بدورها الكامل في التعامل مع القضية في ظل الظروف، والقضاء سوف يأتي بحق إيهاب الذي يرضي أنفسنا ويرضي البلد جميعًا.

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