الاتحاد الأفريقي الآسيوي يتوج محافظ جنوب سيناء بالجائزة الذهبية لأفضل قائد للتنمية

نظمت محافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، احتفالية كبرى بمدينة شرم الشيخ، احتفالا بفوز اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بجائزة "AFASU" الذهبية، لأفضل محافظ قائد للتنمية لمدينة سياحية في العالم “ رجل العام" ، وأيضا فوز مدينة شرم الشيخ بجائزة أفضل وجهة سياحية آمنة للزيارة في العالم، وذلك ضمن جوائز الإتحاد الأفريقي الآسيوي " AFASU" الذهبية.



بحضور اللواء هشام أمنه، وزير التنمية المحلية، و سهى جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، و غادة شلبي، نائب وزير السياحة، وضيف شرف الإتحاد اللواء دكتور أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر الأسبق، وعدد من قيادات و أعضاء الإتحاد الأفريقي الآسيوي، بقيادة رئيس الاتحاد دكتور حسام درويش رئيس لجنة الجوائز، ألن انج، وزير سياحة سيشل الأسبق، و تيودور كوموليس، ورئيس مجلس إدارة ترافل ديلي نيوز العالمية،و الدكتور يانس ثيرنهارات، الخبير السياحي الدولي،

والدكتور عادل المسلماني، الرئيس التنفيذي للاتحاد، واللواء حسام بدر الدين، الأمين العام للإتحاد، و مطيع إسماعيل، الرئيس الفخري للاتحاد الخبير الفندقي، وعدد كبير من أعضاء الاتحاد الأفريقي الآسيوي.



وخلال الحفل توج الاتحاد الأفريقي الآسيوي AFASU للتنمية والسياحة والتكنولوجيا برئاسة الدكتور حسام درويش، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء بجائزة AFASU الذهبية لأفضل محافظ قائد للتنمية السياحية في العالم " رجل العام"، تقديرا على أعماله فى خدمة التنمية المستدامة والتنمية السياحية للمحافظة، وجرى تتويج مدينة شرم الشيخ بجائزة أفضل وجهة سياحية آمنة في العالم.



وقال الدكتور حسام درويش، رئيس الاتحاد الأفرو آسيوي AFASU ، إن هذه الجائزة العالمية تأتي تكريماً لكل من ترك بصمه وعمل بإخلاص في صمت لتنمية بلاده، ولكل من كان شعاره الإخلاص في حب الوطن لتقديمه بأفضل صورة وتميز في عمله من قيادات و شخصيات ومؤسسات من كافة القطاعات، وكل شخصية قيادية ساهمت بشكل إيجابي في تطوير بلادها والاقتصاد، وساهمت في التنمية لوطنها في العالم.



وأوضح ان سر تميز محافظ جنوب سيناء، هو الفكر الخلاق والإبداع والتجدد والتميز في الإدارة الحكومية، وتبنيه الأفكار الخلاقة ودعمها والإسراع بتنفيذها لخدمة بلاده.



ولفت إلى أن مدينة شرم الشيخ استحقت عن جدارة جائزة "افاسو الذهبية" لأفضل مدينة سياحية آمنة في العالم أنها رغم كل الظروف الإقليمية المحيطة، وأكثر المدن السياحية أمنا وسلاما، واأكثرها حميمية للسائحين، مؤكدا أنها من أفضل المدن الرائدة في جميع أنحاء العالم.



وأكد ان شرم الشيخ فازت بالجائزة بالإجماع بنسبة 100% من الأصوات، وفقًا لمعايير تشمل السياحة والاستدامة والأداء الاقتصادي والصحة والأمن والسلامة، لافتا إلى أن تحسين الاستدامة وشبكات النقل، والتأثير الاجتماعي من أهم المعايير الرئيسية التي تتبناها مدينة شرم الشيخ اليوم لزيادة القدرة التنافسية، وتحسين عروضها السياحية وتقديم رحلة سلسة وذكريات لا تنسي للسائحين.



ومن جانبه، أكد المستشار الدكتور عادل المسلماني الرئيس التنفيذي للإتحاد والخبير الإقتصادي, أن جائزة ' AFASU " الذهبية لأفضل محافظ قائد للتنمية وضعت لنفسها سقفاً غير محدود، يتخطى مفاهيم الاستمرارية والنجاح التقليدي ليصل إلى مفهوم التأثير العميق في العمل الحكومي والقيادي، وقد أسهمت هذه الجائزة خلال فترة قصيرة في إرساء ثقافة التميز والإيجابية والتنافسية بما يعود بالفائدة على الجميع حاضراً ومستقبلاً.



وأشار إلى أن شرم الشيخ فازت عن استحقاق بجائزة أفضل وجهة سياحية آمنة للزيارة في العالم.

بعد أن خاضت منافسة شرسة مع 5 مدن سياحية عالمية، لكن المعايير وخبراء لجنة التحكيم من كل أنحاء العالم.

جنوب سيناء

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