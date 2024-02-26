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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء: فوز شرم الشيخ كأفضل وجهة سياحية آمنة جاء بدعم الرئيس

فودة خلال التكريم
فودة خلال التكريم


قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه سعيد بتكريمه من الإتحاد الأفريقي الآسيوي العريق المنبثق من منظمة دولية عريقة هي منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الأسيوية، والتي يصل عدد أعضاؤها إلى أكثر من 90 دولة ليس في أفريقيا وآسيا فقط، بل في كافة دول العالم، و لها دول أعضاء في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وروسيا .
وتقدم بالشكر إلى الإتحاد الإفريقي الآسيوي AFASU  بقيادة الدكتور حسام درويش، وقيادات الاتحاد دكتور عادل المسلماني، واللواء حسام بدر الدين، ولجنة الجوائز التابعة للإتحاد، وكافة الضيوف الأجانب أعضاء اللجنة الذين حضروا من الخارج لتكريم شخصي ومدينتي العزيزة شرم الشيخ.
وأكد أن حصد هذه الجوائز نتيجة  فريق عمل متفاني يحب بلاده،د وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الداعم لكل تنمية وكل تطوير. وأعضاء الحكومة المصرية، و الجهاز التنفيذي بالمحافظة، وهم يستحقوا التكريم اليوم لكونهم الفائز الحقيقى بالجائزة، لتفانيهم في العمل ليلا ونهارا لحصد هاتين الجائزتين.
كما قدم محافظ جنوب سيناء، الشكر  إلى اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر الأسبق، وكل  رجال الأعمال والصحافيين والاعلاميين.
جاء ذلك خلال الاحتفالية  التي نظمتها محافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، بمدينة شرم الشيخ، بفوز اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بجائزة "AFASU" الذهبية، لأفضل محافظ قائد للتنمية لمدينة سياحية في العالم “ رجل العام" ، و   فوز مدينة شرم الشيخ بجائزة أفضل وجهة سياحية آمنة للزيارة في العالم، وذلك ضمن جوائز الإتحاد الأفريقي الآسيوي " AFASU" الذهبية.
بحضور اللواء هشام أمنه، وزير التنمية المحلية،  وسهى جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج،  و غادة شلبي، نائب وزير السياحة، وضيف شرف الإتحاد اللواء دكتور أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر الأسبق، وعدد من قيادات و أعضاء الإتحاد الأفريقي الآسيوي.
وأشار المحافظ، إلى أن هذا التكريم  لشخصه ولمدينة شرم الشيخ يتزامن مع اقتراب موعد انطلاق مؤتمر تطبيقات السياحة الصحية المصرية، بعد طول فترة الإعداد لذلك المؤتمر  منذ عام 2019، بعد أن كان المؤتمر مجرد خاطر، و تحول إلى أفكار، ثم ترسخت لتكون رؤية ورسالة واستراتيجية عمل وسياسات للتنفيذ تتماشى مع استراتيجية مصر 2030، ومع رؤية القيادة السياسية، وتحقيق المصلحة القومية لمصر .
ودعا الجميع لحضور ومتابعة هذا الحدث المصري الهام الذي يسهم في تطبيقات السياحة الصحية، ونمو هذا النوع من السياحة وتطويره بما يحقق إضافة كبيرة للنمو الاقتصادي والرفاهية لمصر وشعبها.
و تسلم محافظ جنوب سيناء، خلال الاحتفالية ثلاث دروع للجائزة باللغتين العربية والإنجليزية من الدكتور حسام درويش رئيس الاتحاد، وأعضاء المجلس التنفيذي، وأعضاء لجنة الجوائز الدولية.
ومن جانبه، قدم بشري غالي، عضو الاتحاد ورئيس مجلس إدارة شركة ميوز للتنمية السياحية، درع تكريم خاص للواء خالد فودة، تحت اسم رجل التنمية المستدامة، مقدما  الشكر للمحافظ على جهوده الواضحة في تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة مستدامة.

فودة

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جنوب سيناء فودة الاتحاد الافريقي الآسيوي الأفريقي

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