عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان الشبكة الوطنية للطوارئ بشرم الشيخ

فودة وآمنة في تفقد
فودة وآمنة في تفقد شبكة الطوارئ

التقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء دكتور خالد فوده،محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ ، اليوم، واستمع وزير التنمية المحلية لشرح واف لما تم من  مجهودات المحافظة في ملف التحول الرقمي وجهود تأسيس المرصد الحضري و المنظومات الذكية 
و التحول الرقمي، والمؤشرات، ونسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، وأوضاع التقنين، والتصالح، والمتغيرات المكانية، مشيدا بجهود المحافظة في هذا المجال.

تفقد وزير التنمية المحلية  المبنى الجديد لمجلس مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد الوزير والمحافظ خلال الجولة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة واستمع إلى شرح مفصل لطريقة عمل الشبكة الموحدة، وتابعا من خلالها توافر السلع بأسعار مخفضة ومدى إقبال المواطنين بمعارض أهلا رمضان بعدد من مدن المحافظة.

كما تفقد الوزير والمحافظ  مركز خدمات مصر والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين حيث استمع الوزير إلى شرح حول آليات تقديم الخدمات وطريقة عمل المركز التكنولوجي ومركز خدمات مصر.

وتابع الوزير الاستعدادات الجارية لتشغيل منظومة "التاكسي الذكي" رسميا في مدينة شرم الشيخ، لتصبح أول مدينة ذكية في مصر تعتمد أحدث منظومات التحول الرقمي والشمول المالي في إطار حرص الدولة المصرية على تطوير منظومة النقل العام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستمع الوزير لشرح المنظومة ومميزاتها التي تهدف الي تعزيز الأمن والسلامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية في جميع سيارات الأجرة، وربط المركبات بنظامىGPS لتحديد الموقع وتتبع الرحلات وتوفير رحلات مريحة وفعالة تمكن الركاب من حجز المركبات مسبقًا عبر تطبيق ذكي إتاحة خيارات دفع متنوعة مثل الدفع الإلكتروني وكروت الشحن وضمان وصول الركاب إلى وجهتهم في الوقت المحدد ويعد إطلاق منظومة التاكسي الذكي بمدينة شرم الشيخ خطوة هامة نحو تحويلها إلى مدينة ذكية تُقدم خدمات متميزة للمواطنين والسياح على حدٍّ سواء، وتعكس حرص الدولة المصرية على مواكبة التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا وتوظيفها لتحسين حياة المواطنين.

ومن جانبه أشاد اللواء هشام آمنة بالأداء المتميز للخدمات المقدمة للمواطنين بطريقة ميسرة من خلال منظومة الشباك الواحد ، التي تعكس الخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة المصرية نحو تفعيل منظومة التحول الرقمي وتحسين منظومة الخدمات الحكومية والإجرائية المقدمة 
للمواطنين والمستثمرين وأصحاب الأعمال.

ومن جانبه أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن المحافظة تعمل على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المدن والمراكز والاستفادة من التحول الرقمى الذى تقوم به الدولة وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية بما يحقق رضا المواطن.

أشار فودة إلى أن مركز خدمات مصر يؤدى عدد كبير من الخدمات التي يطلبها المواطن في جميع القطاعات الخدمية اليومية وذلك بطريق سريعة ومبسطة تحقيقاً لرؤية مصر 2030 ويساهم في تحقيق مفهوم الدولة وسياستها لميكنة ووصول الخدمات الحكومية للمواطنين في أسرع وقت.

أضاف المحافظ أن المبنى الجديد لمجلس المدينة صديق للبيئة ومن المباني الذكية في نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقني والتكنولوجي والرقمنة ، لافتاً إلى استمرار جهود المحافظة وجميع العاملين لأعمال التطوير والتحديث في جميع القطاعات.

شبكة الطوارئ

IMG-20240225-WA0104
IMG-20240225-WA0104
IMG-20240225-WA0107
IMG-20240225-WA0107
IMG-20240225-WA0108
IMG-20240225-WA0108
IMG-20240225-WA0109
IMG-20240225-WA0109
جنوب سيناء فودة وزير التنمية المحلية شبكة الطوارئ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة مدوية حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. تفاصيل

البرلمان يتحرك رسميا لحسم ملف الإيجار القديم.. قانون جديد منتظر لفسخ العقود

قبل عيد الأضحى| وزير التعليم يعلن مواعيد امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 .. خبر عاجل من التعليم بشأنه الآن

أقل زيادة بين باقي السلع|تصريحات الشرقية للدخان بشأن استيراد السجائر وهذه الأسعار الجديدة اليوم

إصابة قوية لـ زيزو أمام أبوسليم.. وخروجه على نقالة

مفاجأة مدوية | ناقد رياضي يعلن رحيل كهربا عن الأهلي.. تفاصيل

نط وسابهم يغرقوا.. القبض على مراكبي معدية منشأة القناطر

موضوعات متعلقة

"التراث الثقافي والحضاري لمصر".. بدء فعاليات المؤتمر الدولي لآثار جنوب الوادي

تعاون مصري إماراتي لتعزيز السياحة العلاجية والاستثمارات في جنوب سيناء

ترشيحاتنا

هيونداي النترا HD "كاملة" 2018 .. للبيع بهذا السعر

وزيرة الثقافة تشهد حفل توزيع جوائز فاروق حسني وتتفقد الأعمال الفائزة

ملمحا لهدنة محتملة في غزة.. جالانت يتوعد حزب الله اللبناني

ليفربول يفوز على تشيلسي بهدف دون رد ويتوج بطلا لكأس الكاراباو

سناء البيسي تفوز بجائزة الاستحقاق من مؤسسة فاروق حسني للثقافة

دعواتنا لإرسال المساعدات لقيت آذانا صماء.. الأونروا تتحدث عن إمكانية تجنب المجاعة في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2024| طرح البوسترات الفردية لمسلسل «جودر»

بعد تصريحها الأخير.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عز الدين | شاهد

مفيش طحين أو خبز ..مقطع فيديو لطفلة تحكي معاناتها في الحصول على طعام

في ذكرى وفاة إلايجا محمد .. ادعى النبوة وفهم الإسلام خطأ ما قصته؟

فيديو

فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب يثير الجدل من جديد.. فما السبب؟

«سمسم».. مغامرات مشبوهة تنهي حياة البلوجر العراقي

خفض الدولار نصف جنيه يوميا.. مفاجأة بشأن سعر الورقة الخضراء في مصر

المعدية الغارقة في النيل| الاستعانة بالضفادع البشرية.. والضحايا عمال بسطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ