باحث: استئناف مباحثات «الهدنة الإنسانية في غزة» بقطر وتستكمل بالقاهرة|فيديو

قال محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر و الدراسات الأستراتيجية، إنه سوف يتم استئناف مباحثات الهدنة الإنسانية في قطر على أن تستكمل هذه المباحثات الإنسانية في القاهرة، مؤكداً أن الدولة المصرية بذلت مجهوداً كبيراً في الأسابيع الأخير للوصول لهدنة إنسانية.

وأضاف محمد فوزي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "DMC"، أن هذه التغيرات تحمل مؤشرات إيجابية بخصوص قرب الوصول إلى أتفاق قد يمتد إلى 6 أسابيع ، وذلك برغم من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.



وتابع الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الأستراتيجية، قائلاً:" إن حكومة اليمين هي ألأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل، والمستفيد الوحيد من استمرار الحرب على غزة هي حكومة اليمين المتطرف".