"الاستقلال الفلسطيني": القاهرة تبذل جهدا جبارا للضغط على إسرائيل لتنفيذ هدنة إنسانية

قال الدكتور محمد أبو سمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، إن القاهرة تعمل على بذل مجهودًا للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ الهدنة الإنسانية، مشيرًا إلى أن لديهم قائمة لباريس الأولى والتعديل عليها يأتي فى المسودة الثانية وإطلاق سراح أسرى سيكون مقابل اطلاق سراح فلسطيني وهدنة 45 يومًا.

وأضاف “أبو سمرة”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية "لبنى عسل"، على قناة الحياة، أننا في نهاية الشهر الخامس من العدوان على غزة وألقيت كمية متفجرات تخطت أكثر من 100 ألف قنبلة تتخطى بها ما حدث في هيروشيما وناجازاكي، مؤكدا أنه تم تدمير أكثر من 80% من قطاع غزة ونتنياهو يدرك أنه إذا توقفت الحرب فإن مستقبله السياسي انتهى.

وأشار إلى أننا في نهاية الشهر الخامس من العدوان على غزة وألقيت كمية متفجرات تخطت أكثر من 100 ألف قنبلة تتخطى بها ما حدث في هيروشيما وناجازاكي، مؤكدا أنه تم تدمير أكثر من 80% من قطاع غزة ونتنياهو يدرك أنه إذا توقفت الحرب فإن مستقبله السياسي انتهى.