الصحة: عمل تصور للمرحلة الثانية من المشروع القومي لمشتقات البلازما

عقدت وزارة الصحة والسكان، اجتماعًا، لمتابعة الموقف التنفيذي للعمل بالمشروع القومي لمشتقات البلازما، وذلك في ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وزارة الصحة والسكان اطلعت على مستجدات العمل بالمراكز الـ 6 الخاصة بتجميع البلازما، ضمن المرحلة الأولى للمشروع، للوقوف على التحديات والمشكلات التي تواجه العمل الفعلي بتلك المراكز، وفقًا للبرنامج الوظيفي والجدول الزمني المقرر لها ضمن المشروع.

الصحة تبحث اعتمادات الجودة

وأضاف “عبدالغفار” أن وزارة الصحة والسكان بحثت التجهيزات النهائية لحصول المراكز على اعتماد الجودة، ومطابقة كافة المواصفات الفنية والشروط اللازمة، للتعاون مع شركة “جريفولز” الإسبانية المتخصصة في تصنيع مشتقات البلازما.

وقال “عبدالغفار” إن وزارة الصحة والسكان شددت على الانتهاء من كافة أعمال الميكنة، والربط الإلكتروني خلال أسبوع بالتعاون مع الشركات المعنية، كما تابع الوزير مدى توافر كافة اللوجيستيات اللازمة لاعتماد تلك المراكز، وكذلك توريد كافة الأجهزة والكواشف الطبية، بالإضافة إلى موقف أعمال الحماية المدنية بتلك المراكز.

وأشار “عبدالغفار” إلى أن وزارة الصحة والسكان تابعت الموقف التنفيذي لمركزي تجميع مشتقات البلازما بالعباسية، والعجوزة، ومحافظة الإسكندرية، كما تابع الوزير تدريبات العاملين بمراكز تجميع البلازما في مجال الجودة، بالتعاون مع شركة “جريفولز إيجيبت”.

وأضاف “عبدالغفار” أن وزارة الصحة والسكان وجهت بوضع تصور للمرحلة الثانية من المشروع، والتجهيزات والاحتياجات اللازمة، لبدء العمل عليه بالتوازي مع تشغيل المراكز التي تعمل ضمن المرحلة الأولى من المشروع.