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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد إحالته لـ"صحة النواب" ..

300 جنيه للأطباء و250 للدبلومات.. رسميًا زيادة بدل المخاطر بـ«المهن الطبية»

حوافز وبدلات - تعبيرية
حوافز وبدلات - تعبيرية

أحال مجلس النواب خلال الجلسة المنعقدة أمس الأحد ، مشروع قانون بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014،إلى اللجان النوعية المختصة.

ويأتي مشروع القانون الجديد ، بهدف تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.

 

وتضمنت التعديلات الجديدة زيادة  نسب فئات البدلات والحوافز للمخاطبين بقانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014،أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية.

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ننشر ملامح قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة

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300 جنيه للأطباء البشريين 

 

وتضمن مشروع القانون زيادة فئات بدل مخاطر المهن الطبية بفئات مالية بواقع (۳۰۰) جنيه للأطباء البشريين والأسنان والبيطريين والصيادلة وأخصائي العلاج الطبيعي وأخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، و(٢٥٠) جنيها للحـاصـلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

 

ويشمل كذلك منح حافز مناطق نائية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (١٢) من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة  لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، للأطباء البيطريين وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، وذلك في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا.

 

كما  سيسري هذا القانون فئة أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ، مع تحديد نسب وفئات البدلات والحوافز التي تستحقها هذه الفئة أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية : بما يشمل (حافز المناطق النائية، ومقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت ، وبدل مخاطر المهن الطبية) .

مجلس النواب المهن الطبية الصحة اللجان النوعية المختصة البدلات بدل مخاطر أعضاء المهن الطبية وزارة الصحة هيئات التمريض

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