الصحف الإماراتية| نتنياهو يزعم: حماس ستهزم في غضون أسابيع.. ورئيس الوزراء الفلسطيني يقدم استقالته.. والحوثيون يطلقون صاروخا على ناقلة أمريكية

المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية ينطلق في أبوظبي بمشاركة 175 وفداً

الروس يتقدمون.. وزيلينسكي يفكر في تسوية وحلفاء أوكرانيا يجتمعون في باريس

إصابة 5 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة في غزة

ترامب يهزم آخر منافسيه الجمهوريين في انتخابات كارولاينا



تناولت الصحف الاماراتية اليوم، الاثنين، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.



محليا، ذكرت صحيفة البيان أن فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية التي تستمر حتى 29 فبراير الجاري انطلقت في أبوظبي اليوم، بمشاركة وزراء التجارة وكبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم، الذين سيجرون نقاشات حول القواعد واللوائح الناظمة لأنشطة التجارة العالمية ويبحثون إعادة تشكيل مستقبلها.

ويشارك في المؤتمر 175 وفداً من أعضاء المنظمة، والأعضاء بصفة مراقب، إلى جانب قادة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وممثلي المجتمع المدني، الأمر الذي يتيح للمجتمع الدولي فرصة التعاون من أجل التوصل إلى نظام تجاري أكثر كفاءة واستدامة وشمولاً.

وتعد المؤتمرات الوزارية أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية، وهي بمثابة منتديات مهمة لأعضاء المنظمة البالغ عددهم 164 عضوا لمعالجة التحديات التجارية وتطوير قواعد التجارة ووضع أجندة سياسات التجارة العالمية.

ويسعى المشاركون في المؤتمر الوزاري الثالث عشر، إلى الاستفادة مما تم تحقيقه خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر الذي عُقد في جنيف في يونيو 2022، والذي شهد إنجازات كبيرة فيما يتعلق بدعم مصايد الأسماك والأمن الغذائي والتجارة الإلكترونية.

أوضحت صحيفة الخليج تأكيد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة على ضرورة التضامن وتوحيد الموقف العربي لدعم أهالي قطاع غزة واغاثتهم وتكريس حق الفلسطينيين بدولتهم المستقلة بعيداً عن الاستغلال البشع لهذه المأساة من قبل المتطرفين والمليشيات لتقويض النظام العربي المنهك من الانقسام.

وقال قرقاش في حسابه على منصة إكس "في ظل الحرب الاسرائيلية على غزة والكارثة الإنسانية الناتجة عنها تبرز ضرورة التضامن وتوحيد الموقف العربي لدعم أهالي القطاع واغاثتهم وتكريس حق الفلسطينيين بدولتهم المستقلة بعيداً عن الاستغلال البشع لهذه المأساة من قبل المتطرفين والمليشيات لتقويض النظام العربي المنهك من الانقسام".

عربيا وإقليميا، أوضحت صحيفة الاتحاد أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أكد اليوم الاثنين أنه وضع استقالته تحت تصرف رئيس السلط الفلسطينية محمود عباس.



وقال في مستهل اجتماع لمجلس الوزراء "أود أن أُبلغ المجلس الكريم، وشعبنا العظيم أنني وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف السيد الرئيس، وذلك يوم الثلاثاء الماضي 20 فبراير 2024، واليوم أتقدم بها خطيا".

وأضاف "يأتي هذا القرار على ضوء المستجدات السياسية، والامنية، والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية ومدينة القدس".



ذكرت صحيفة الخليج أن القيادة المركزية الأمريكية قالت صباح اليوم الاثنين، إن الحوثيين أطلقوا صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن استهدف على الأرجح السفينة إم في تورم ذور في خليج عدن في 24 فبراير.

وأضافت القيادة في منشور على موقع إكس، أن الصاروخ لم يصب السفينة، وهي ناقلة كيماويات/نفط أمريكية ترفع علم الولايات المتحدة، وسقط في المياه دون أن يتسبب في أي أضرار أو إصابات.

وقال الحوثيون مع أمس الأحد، إنهم استهدفوا الناقلة في الوقت الذي تواصل فيه مهاجمة خطوط الملاحة البحرية تضامناً مع الفلسطينيين في غزة كما يزعمون.



قالت صحيفة البيان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن حركة حماس الفلسطينية ستتعرض للهزيمة في غضون أسابيع ما إن يبدأ الهجوم على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال نتنياهو في حوار مع شبكة (سي بي إس) الأمريكية أن "حماس هي منظمة إرهابية.. وإنه بمجرد أن نبدأ عملية رفح، فإن المرحلة المكثفة من القتال ستكون على بعد أسابيع من نهايتها، وليس أشهرا، أسابيع فقط على نهايتها".

وأضاف نتنياهو في برنامج (فيس ذي نايشن) أن "النصر الكامل مهم لتحقيق هدف الحرب المتمثل في تدمير حماس وإطلاق سراح المحتجزين وضمان ألا تشكل غزة تهديدا".

أفادت صحيفة الإمارات اليوم بإعلان الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين إصابة خمسة من جنوده بجروح خطيرة خلال المعارك في قطاع غزة. وذكرت قناة "اي 24 نيوز" اليوم أن جنديا من كوماندوز ياهالوم واثنين من المظليين أصيبوا في جنوب غزة، مشيرة إلى إصابة جنديين من الكتيبة 601 في شمال غزة.

وأوضحت أنه تم نقلهم جميعا لتلقي العلاج في المستشفى، وتم إبلاغ أسرهم.

دوليا، أفادت صحيفة الاتحاد بأن انتهت انتخابات الحزب الجمهوري عن ولاية ساوث كارولاينا الجنوبية بفوز كاسح للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على منافسته المباشرة، نيكي هايلي، التي أصرت على مواصلة حملتها الانتخابية، ووجه ترامب خطابه إلى خصمه الديمقراطي الرئيس جو بايدن، وحذر من أن الولايات المتحدة «ستخسر الحرب العالمية الثالثة قبل أن تبدأ» إذا بقي الرئيس جو بايدن على رأس السلطة.

وبعد فوزه على آخر منافسيه الجمهوريين في انتخابات الحزب عن ولاية ساوث كارولاينا، وجه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خطاباً أمام مؤتمر العمل السياسي المحافظ (سي بي آي سي) لم يتطرق فيها لاسم منافسته المباشرة، نيكي، هايلي، وحسبما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، وبدلاً من ذلك، استغل ترامب خطابه في المؤتمر الذي عُقد في ضواحي واشنطن، للحديث عن الانتخابات العامة المزمع عقدها في نوفمبر المقبل، منتقداً الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن.



ذكرت صحيفة البيان أن المتحدث باسم مجموعة "الشرق" القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية، ألكسندر جوردييف، قال لوكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الاثنين، أن وحدات المجموعة دمرت 17 نقطة تمركز مؤقت وأربعة مراكز للتحكم في الطائرات المسيرة ومستودع ذخيرة ميدانية تابعة للجيش الأوكراني في جنوب دونيتسك.

وأكد المسؤول العسكري "نفذت نيران الطيران والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة هجمات على معاقل ومجموعات أفراد لواء المشاة الميكانيكي رقم 58، واللواء الميكانيكي رقم 72، وألوية الدفاع الإقليمي 102 و108 و128 التابعة للجيش الأوكراني بالقرب من أوروزاينوي، ونوفودونتسكوي، وأوجليدار، وستارومايورسكوي"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال جوردييف "تم تدمير 17 نقطة تمركز مؤقت وأربعة مراكز للتحكم في الطائرات المسيرة ومستودع للذخيرة الميدانية".



فيما أشارت صحيفة الخليج إلى اجتماع نحو عشرين رئيس دولة وحكومة، معظمهم أوروبيون، الاثنين، في باريس بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لإعادة تأكيد دعمهم لأوكرانيا التي تواجه وضعاً حرجاً في مواجهة موسكو وبات مصيرها متوقفاً على المساعدات الغربية.

ويخاطب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المجتمعين في قصر الإيليزيه عبر الفيديو، وقال لحلفائه الأحد، إن انتصار أوكرانيا أو هزيمتها «يعتمد عليكم».

ويحضر الاجتماع قادة من الاتحاد الأوروبي، بينهم المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس البولندي أندريه دودا، ورؤساء وزراء حوالى 15 دولة في الاتحاد.



كما أشارت الصحيفة أيضا إلى اعلان وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تحسن مواقعها على محورين في أوكرانيا التي خسرت 810 جنود خلال يوم، فيما يدور قتال عنيف في وسط رابوتينو بمقاطعة زابوريجيا، وتفقد قائد الجيش الأوكراني ووزير الدفاع مواقع قريبة من جبهة القتال، واشتكت كييف من تأخير تسلم الأسلحة الغربية، وأكدت أنها تنتج محلياً صواريخ بعيدة المدى، وأنها ضاعفت ثلث مرات إنتاجها الحربي.