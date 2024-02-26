عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسن قماح: موتسيبي يتنازل عن راتبه من أجل الموظفين منذ وجوده

صدى البلد

أكد حسن قماح رئيس القطاع التجاري وحقوق البث بالاتحاد الافريقي أن رئيس الاتحاد الافريقي دائما يطالبنا بأن تكون النجاحات والارباح عشرة أضعاف البطولة الماضية وهذا الشخص ناجح جدا وقام بزيادة العائدات والارباح من أجل تطوير الكرة الافريقية من خلال ارباح الاندية والمنتخبات.


وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc : أن هناك دعم سنوي لكل الاتحادات ويكون من خلال اجبار الاتحاد بمصاريف محددة للتطوير سواء علي قطاع الناشئين او الكرة النسائية.

وكشف أن موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي يتنازل عن راتبه للموظفين الي جانب التبرع من أمواله الخاصة علي العديد من القطاعات داخل القارة.

أحمد حسن الاتحاد الافريقي الكرة الإفريقية قطاع الناشئين رئيس القطاع التجاري رئيس الاتحاد الأفريقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل من 2500 جنيه|الذهب يواصل الانهيار بعد الصفقة الكبرى وعيار 21 مفاجأة

انهيار مستمر لـ الدولار في السوق الموازية.. وهذا سعره رسميًا الآن

بعد انهيار السوق السوداء.. الوزراء ينشر أسعار الدولار والذهب

قفزت من السيارة.. تطورات الحالة الصحية لفتاة الشروق| وتدخل عاجل للرئيس السيسي

تفاصيل اقتحام منزل عمرو أديب.. وغرامة كبرى لهؤلاء

88 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 26 فبراير

غضب في الأهلي من تصريحات خالد بيبو.. تفاصيل

سائق أوبر.. قرار عاجل بشأن تحريات المباحث في واقعة خطف فتاة الشروق

ترشيحاتنا

عشرات القتلى في هجوم على مسجد في بوركينا فاسو

تعرضت للشحوط.. نجاح تسيير باخرة نيليه على متنها 34 سائحا بنهر النيل بالمنيا

هتقفوا لي في رزقي .. جريمة علنية بـ أسيوط

مجلس النواب يناقش تعديل قانون حماية المستهلك بتشديد عقوبات احتكار السلع

الميكروباص كله اتسرق .. تفاصيل 3 جرائم مثيرة

النواب يحيل 24 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لتنفيذها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير بطانة وشفاف.. أصالة بفستان جرئ في دبي

بالشورت وبالبيجامة.. ملابس شيرين عبد الوهاب تضعها في مأزق وتثير السوشيال ميديا

3 جنسيات مرشحة.. من خليفة يورجن كلوب لقيادة ليفربول؟

حفارون يعثرون على كنز تحت الأرض| شاهد

فيديو

رد فعل كيم كاردشيان مع ابنها بعد حركته غير الأخلاقية.. شاهد

على جهاز أكسجين .. تفاصيل مرض المطرب رضا البحراوي ودخوله المستشفى

"أرى الغيب".. فنان شهير يدَّعي أنه يمتلك قدرات خارقة

حفارون يعثرون على كنز تحت الأرض| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ