حسن قماح: موتسيبي يتنازل عن راتبه من أجل الموظفين منذ وجوده

أكد حسن قماح رئيس القطاع التجاري وحقوق البث بالاتحاد الافريقي أن رئيس الاتحاد الافريقي دائما يطالبنا بأن تكون النجاحات والارباح عشرة أضعاف البطولة الماضية وهذا الشخص ناجح جدا وقام بزيادة العائدات والارباح من أجل تطوير الكرة الافريقية من خلال ارباح الاندية والمنتخبات.



وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc : أن هناك دعم سنوي لكل الاتحادات ويكون من خلال اجبار الاتحاد بمصاريف محددة للتطوير سواء علي قطاع الناشئين او الكرة النسائية.

وكشف أن موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي يتنازل عن راتبه للموظفين الي جانب التبرع من أمواله الخاصة علي العديد من القطاعات داخل القارة.