الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر: مشروع "رأس الحكمة" من الصفقات المهمة للقطاع العقاري في مصر

قال عبد الله سلام الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر لـ CNBC عربية إن الربع الرابع من 2023 مثّل ثامن ربع على التوالي من النتائج القياسية.

وحول ديون الشركة، ذكر أن السوق المصري شهد في 2023 ارتفاعات في فوائد البنوك ما يصب في تكلفة التمويل.

وأضاف عبدلله سلام أن الشركة تستهدف خفض القروض، وفي هذا الصدد، أكد على أن الشركة الآن في أقل نقطة اقتراض بتاريخها هذا وقال إن الشركة تسهدف نمو تمويلات الشركة لتوسيع المشاريع فيها. وبحسب "سلام"، فإن المؤسسات المصرفية في مصر بدأت بابتكار خدمات جديدة لتحسين كفاءة التمويل.

وبالنسبة لـ "رأس الحكمة"، أكد "سلام" على أن المشروع من الصفقات المهمة للقطاع العقاري في مصر وأن أثره سينعكس إيجاباً على القطاع كما سيخدم كل المطورين العقاريين.

و تفكر "مدينة مصر" بالتوسع خارج البلاد وبخاصة في الأسواق الخليجية وشمال أفريقيا والمناطق المحيطة، حسبما ذكر "سلام".

وأكد على أن المباحثات للدخول في السوق السعودية لا تزال قائمة ويأمل تنفيذ المشروع في النصف الأول من العام الجاري، كما يأمل لأن يكون هناك تنوع أكثر في محفظة الشركة. وبالتالي، فإن عام 2024 سيشهد إعلانات عن مشاريع متنوعة.

وفي الربع الأخير من 2023، قامت "مدينة مصر" بشراء مدخلات بناء بنحو 800 مليون جنيه، أي ما يقرب من مليار جنيه، بحسب "سلام".