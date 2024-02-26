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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أشهر أعمال كمال الطويل في مسرح الجمهورية .. الخميس

الموسيقار كمال الطويل
الموسيقار كمال الطويل

تواصل وزارة الثقافة تنفيذ خطوات نشر أعمال التراث الموسيقى والغنائى، وتنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لأعمال الموسيقار كمال الطويل بقيادة المايسترو فاروق البابلي وذلك فى الثامنة مساء الخميس 29 فبراير على مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر أعمال كمال الطويل التي تعاون خلالها مع كبار المطربين يؤديها رضوى سعيد، محمد شوقي، نهى حافظ، أحمد صبري، وعازف التشيللو إيهاب سمير.

يذكر أن الموسيقار كمال الطويل ولد عام 1922، درس بمعهد الموسيقى العربية وعمل مفتشا للموسيقى بوزارة المعارف ثم مديرا لإدارة الموسيقى والغناء بالإذاعة، احترف التلحين عام 1952 ولحن نشيد "والله زمان يا سلاحى" الذى ظل السلام الجمهوري المصري من عام  1958حتى 1977، شكل ثنائي فنى ناجح مع عبد الحليم حافظ و تعاون مع كبار المطربين منهم أم كلثوم، ليلى مراد، فايزة أحمد، وردة، محمد قنديل، محمد عبد المطلب وماجدة الرومي ومن الشعراء طاهر ابو فاشا، مأمون الشناوي وصلاح جاهين.

وقد لحن الموسيقى التصويرية لفيلم "عودة الابن الضال" مع المخرج الراحل "يوسف شاهين" قبل أن يعتزل التلحين ثم يعود ليضع الموسيقى التصويرية لفيلم "المصير"، لقب بفارس المجددين - ملحن الثورة وأسطورة النغم ، حصل على العديد من الجوائز والأوسمة منها جائزة الدولة التقديرية 2003، وسام الجمهورية للآداب والفنون من الدرجة الأولى من الرئيس جمال عبد الناصر، شهادة تقدير من دولة الكويت سنه 1962 ووسام من دولة موريتانيا سنه 1966، توفى في يوليو 2003 تاركًا أعمالا خالدة أثرت الساحة الفنية فى مصر والوطن العربي.

وزارة الثقافة أعمال التراث الموسيقى والغنائى دار الاوبرا المصرية لمياء زايد كمال الطويل

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