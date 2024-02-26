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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 1180 حالة بقافلة مجانية ببني سويف

صدى البلد

تابع  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف ،سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها  وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة".

       
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل، بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومي" السبت والأحد  24 ، 25 من فبراير الجاري" بقرية نصر جمعة مركز سمسطا، مكونة من 8عيادات في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة ،النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان) وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1183 مريضاً وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 90 ،معمل طفيليات 41،حالات الأشعة العادية 3، أشعة أسنان 3، واستصدار 5 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، تحويل حالة لاستكمال العلاج، موجات فوق صوتية 76 حالة.

 

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وعلى هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 120 مواطنًا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي ،فيروس كورونا ،السعار،أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا)،الأمراض غير المعدية (الضغط ،السكر والسمنة)، أورام الصدر ،تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطن. 

التهاب الكبدي الأولى بالرعاية الإلتهاب الكبدي الأكثر أكثر احتياجا السي الشام الشاملة السكر والسمنة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور محمد يوسف دارس دول حكومة كمال قيادة فيروس كورونا فيروس كورونا ا

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