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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مرور بنى سويف يستقبل زيارة لطلاب إحدى المدارس

صدى البلد

 

 إستقبلت إدارة المرور بمديرية أمن بنى سويف زيارة لعدد من طلاب إحدى المدارس بالمحافظة ليتعرفوا خلالها على القواعد المرورية وضرورة إتباعها ، والدور المنوط برجل الشرطة لتنظيم الحركة المرورية ..كما تضمنت الزيارة توزيع بعض الهدايا العينية عليهم.

 ومن جانبهم توجه القائمون على تلك الزيارة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع للتعرف عن قرب على دور رجل الشرطة.


 

وذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى التواصل مع كافة فئات المجتمع ، لاسيما فى مجال الإهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى طلاب المدارس لما لها من دور إيجابى فى تنمية الوعى الأمنى للنشء.

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أجهزة وزارة الداخلية الحركة المرورية الثقافة الشرطية طلاب المدارس مرور بنى سويف

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