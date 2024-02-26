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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حمـ اس: إسرائيل لا تريد إيقاف الحرب.. ونحن أمام معركة عض أصابع

صدى البلد

علق غازي حمد عضو المكتب السياسي بحركة حماس، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

 

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وقال غازي حمد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"،:" نرغب في التوصل لوقف إطلاق نار نهائي في قطاع غزة وأن تنسحب قوات الاحتلال من القطاع والسماح بعودة النازحين من الجنوب إلى الشمال".

وأضاف:" حتى الآن مازال هناك مفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين ، وقدمنا رؤيتنا للوسطاء في مصر وقطر ".

وأكمل غازي حمد :" من الواضح ان إسرائيل ترغب في استمرار الحرب وعدم وجود وقف لإطلاق النار ونتنياهو يرغب في بقاء قواته في غزة وإقامة مناطق عازلة ".

ولفت حمد:" نحن أمام معركة عض أصابع وهناك ضغوط عالمية دولية على دولة الاحتلال كي تتم المفاوضات وتدخل حيز التنفيذ ".

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