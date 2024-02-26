خلال 30 يوما.. أرقام كارثية للخسائر التي تسبب بها الاحتلال في غزة

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم الاثنين، تحديثا لأهم احصائيات الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وجاء في بيان مكتب الإعلام الحكومي في غزة عبر قناته على تليجرام، آخر الاحصائيات منذ قرار محكمة العدل الدولية في 26 يناير الماضي وحتى 26 فبراير الجاري.

قال مكتب الإعلام الحكومي، أنه مر 30 يوماً منذ قرار محكمة العدل الدولية بشأن حرب الإبادة الجماعية في غزة، وخلال هذه المدة القصيرة قامت القوات الإسرائيلية بارتكاب 375 مجزرة راح ضحيتها 3,525 شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات، وهم 1,720 شهيداً من الأطفال، 1,130 شهيدة من النساء، شهيد واحد من الطواقم الطبية، 2 شهداء من الدفاع المدني، و12 شهيداً من الصحفيين، و5,246 مصاباً.

أضاف مكتب الإعلام الحكومي بغزة، أن هناك 11,000 جريح مازالوا بحاجة للسفر للعلاج، كما أن هناك 10,000 مريض سرطان لازالوا يواجهون خطر الموت.

أشار المكتب، ووفقا للاحصائيات، إلى أن هناك 2 مليون نازح لازالوا يعيشون حياة صعبة وقاسية بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على غزة.

وفقا لبيان مكتب الإعلام الحكومي، فإن الاحتلال الإسرائيلي دمر 17 مقراً حكومياً في غزة، ومدرستين وجامعة دمروا بشكل كلي، و9 مدارس وجامعات دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

وتابع المكتب: "كما تم تدمير 47 مسجداً بشكل كلي، و25 مسجداً بشكل جزئي في غزة، وتم تدمير أيضا 39 وحدة سكنية بشكل كلي، و143 وحدة سكنية بشكل جزئي غير صالحة للسكن.

ولفت المكتب أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم منذ قرار محكمة العدل الدولية وحتي اليوم 4,000 طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على غزة.

وأضاف المكتب أنه بسبب هذه القصف العنيف تم إخراج مستشفى عن الخدمة، و2 مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال تم تدميرها بشكل جزئي، وتدمير سيارتين إسعاف.