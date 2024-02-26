عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال 30 يوما.. أرقام كارثية للخسائر التي تسبب بها الاحتلال في غزة

غزة
غزة

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم الاثنين، تحديثا لأهم احصائيات الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وجاء في بيان مكتب الإعلام الحكومي في غزة عبر قناته على تليجرام، آخر الاحصائيات منذ قرار محكمة العدل الدولية في 26 يناير الماضي وحتى 26 فبراير الجاري.

قال مكتب الإعلام الحكومي، أنه مر 30 يوماً منذ قرار محكمة العدل الدولية بشأن حرب الإبادة الجماعية في غزة، وخلال هذه المدة القصيرة قامت القوات الإسرائيلية بارتكاب 375 مجزرة راح ضحيتها 3,525 شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات، وهم 1,720 شهيداً من الأطفال، 1,130 شهيدة من النساء، شهيد واحد من الطواقم الطبية، 2 شهداء من الدفاع المدني، و12 شهيداً من الصحفيين، و5,246 مصاباً.

أضاف مكتب الإعلام الحكومي بغزة، أن هناك 11,000 جريح مازالوا بحاجة للسفر للعلاج، كما أن هناك 10,000 مريض سرطان لازالوا يواجهون خطر الموت.

أشار المكتب، ووفقا للاحصائيات، إلى أن هناك 2 مليون نازح لازالوا يعيشون حياة صعبة وقاسية بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على غزة.

وفقا لبيان مكتب الإعلام الحكومي، فإن الاحتلال الإسرائيلي دمر 17 مقراً حكومياً في غزة، ومدرستين وجامعة دمروا بشكل كلي، و9 مدارس وجامعات دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

وتابع المكتب: "كما تم تدمير 47 مسجداً بشكل كلي، و25 مسجداً بشكل جزئي في غزة، وتم تدمير أيضا 39 وحدة سكنية بشكل كلي، و143 وحدة سكنية بشكل جزئي غير صالحة للسكن.

ولفت المكتب أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم منذ قرار محكمة العدل الدولية وحتي اليوم 4,000 طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على غزة.

وأضاف المكتب أنه بسبب هذه القصف العنيف تم إخراج مستشفى عن الخدمة، و2 مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال تم تدميرها بشكل جزئي، وتدمير سيارتين إسعاف.

الجيش الأردني يعلن تنفيذ أكبر عملية إنزال للمساعدات في قطاع غزة

وسائل إعلام عبرية: إسرائيل تبحث عن بديل للأونروا لتوزيع مساعدات غزة

غزة الاحتلال الاسرائيلي قطاع غزة مكتب الإعلام الحكومي بغزة محكمة العدل الدولية القصف الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صفقة رأس الحكمة.. مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم الإثنين

انهيار مستمر لـ الدولار في السوق الموازية.. وهذا سعره رسميًا الآن

بعد انهيار السوق السوداء.. الوزراء ينشر أسعار الدولار والذهب

قفزت من السيارة.. تطورات الحالة الصحية لفتاة الشروق| وتدخل عاجل للرئيس السيسي

88 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 26 فبراير

منها السكر والزيت والأرز| انخفاض أسعار 11 سلعة في الأسواق.. مشروع "رأس الحكمة" كلمة السر

عواصف رملية وترابية بعد ساعات بالقاهرة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا

قرار بشأن 7 سلع.. هدية حكومية للمواطنين قبل رمضان 2024 .. تعرف عليها

موضوعات متعلقة

الوفد العربي الإسلامي لـ"جوتيرش": يجب التصدي لكافة الانتهاكات الصارخة للاحتلال في غزة

«الصحفيين الأردنيين» تدعو لوقفة تضامن مع الزملاء الفلسطينيين في غزة.. فيديو

الجيش الأردني يعلن تنفيذ أكبر عملية إنزال للمساعدات في قطاع غزة

القاهرة الإخبارية: إسرائيل قدمت خطة لإجلاء سكان جنوب غزة على مرحلتين.. فيديو

مطار العريش الدولي يستقبل طائرة مساعدات إماراتية لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة

حرب تجويع في غزة| مأساة القطاع تتطلب ضغطا عربيا وإقليميا لإنقاذ الأهالي

وفد إسرائيلي يتوجه إلى قطر لبحث اتفاق الهدنة في غزة

أوقفوا قتـ.ل الصحفيين.. وقفة احتجاجية في قطاع غزة

ترشيحاتنا

خلال 30 يوما.. أرقام كارثية للخسائر التي تسبب بها الاحتلال في غزة

ماذا تفعل لو المظلوم رفض يسامحك؟.. أبو اليزيد سلامة يجيب

الرئيس السيسي يهنئ إمبراطور اليابان بذكرى العيد القومي

وداعا فادي إبراهيم.. السبب الحقيقي وراء وفاته | وهذه مضاعفات مرضه

بعد انهيار الدولار في السوق السوداء| هذا موعد انخفاض السلع في الأسواق

استشاري تغذية علاجية: الإفطار على القهوة والشاي غير محظور في رمضان 


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيبة فوق الركبة.. حلا شيحة تثير الجدل في أحدث ظهور

وزير الدفاع يلتقى عددا من مقاتـ لي المنطقة المركزية العسكرية

بالحجاب.. جورجينا تثير ضجة بإطلالة غير متوقعة

مذهل.. أخصائي يضع ماء زمزم تحت المجهر| شاهد ماذا وجد!

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من مقاتـ لي المنطقة المركزية العسكرية

مذهل.. أخصائي يضع ماء زمزم تحت المجهر| شاهد ماذا وجد!

معارض أهلا رمضان .. هذا سعر زجاجة الزيت الـ 800 مللي |فيديو

تواصل مع أسرتها .. ماذا قال الرئيس السيسي لوالدة «فتاة الشروق»؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ