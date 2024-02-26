وسائل إعلام عبرية: إسرائيل تبحث عن بديل للأونروا لتوزيع مساعدات غزة

كشف مسئول إسرائيلي اليوم الاثنين أن تل أبيب تسعى إلى منع وصول المساعدات الإنسانية إلى حركة حماس في قطاع غزة، لذا تبحث عن بدائل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وقال المسئول الإسرائيلي الذي فضل عدم ذكر إسمه لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن: "هناك مناقشات مع مجموعات إنسانية أخرى في غزة".

وأضاف أن إسرائيل تريد وصول المساعدات إلى شمال قطاع غزة، لكن حتى الآن لا توجد خطة لإدخالها من الحدود الشمالية، بعد أن تم تدمير معبر إيريز في 7 أكتوبر الماضي.

في السياق نفسه، زعم مسؤول إسرائيلي آخر لتايمز أوف إسرائيل إن حماس قادرة على سرقة نسبة متناقصة من المساعدات، وأن “الأرقام مشجعة”، مضيفا أن "العملية تستغرق وقتا"، والهدف النهائي هو جلب كل المساعدات من مصر وانفصال إسرائيل عن غزة.

ومن المتوقع أن تصل إلى غزة اليوم حوالي 300 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية، نصفها يمر عبر معبر كرم أبو سالم، والنصف الآخر يمر عبر معبر نيتسانا إلى مصر قبل إرسالها إلى غزة عبر رفح.

ومن المقرر أيضًا أن تقوم أربع طائرات أردنية بإسقاط مساعدات إلى المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، حسبما قالت مصادر لتايمز أوف إسرائيل.