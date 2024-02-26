دمياط .. ندوة تعريفية للتوعية بالأمن السيبراني والخدمات الرقمية

أطلق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات NTRA التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ندوة تمهيدية للتعريف بمخطط التوعية الذى سينفذه الجهاز يومى 4 و5 من مارس المقبل ، وذلك لتوعية المجتمع المدنى بأهم القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعريف بمبادرات الجهاز وحقوق المستخدمين والخدمات الرقمية وأيضًا المحافظ الإلكترونية والسلامة من أبراج تقوية شبكات الهاتف المحمول وأيضًا التكنولوجيا المتطورة والامن السيبراني.

حضر الندوة التثقيفية كلامن، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الدكتور محمد خلف رئيس جهاز تنمية دمياط الجديدة، والدكتور محمد أنور العرابي، وكيل مجلس أمناء دمياط الجديدة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

قام المهندس محمد ابراهيم رئيس القطاع التفاعلى المجتمعى بالجهاز بتقديم عرض عن تلك المحاور والاعلان عن الحملة ، حيث جاء ذلك على هامش الندوة التثقيفية الثانية عشر للقوات المسلحة التى تم عقدها اليوم بقصر ثقافة مدينة دمياط الجديدة.

من المقرر أن تنطلق تلك الندوات وورش العمل بالشراكة مع عدد من الجهات للوصول إلى عدد أكبر من المستفيدين مما يعزز الأهداف المتعلقة بالوعى بالخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات وذلك فى إطار الرؤية التنموية نحو التحول الرقمى ضمن أهداف مصر للتنمية المستدامة و فى ضوء الدور التوعوى الذى يقوم به الجهاز فى جميع أنحاء الجمهورية والاستماع إلى مشاكل المواطنين فى هذا الخصوص ووضع اقتراحات للعمل عليها..

ويشار إلى أنه تم اختيار محافظة دمياط كأول محافظة لتنفيذ تلك الندوات، حيث تم عقد اجتماع تنسيقى برئاسة محافظ دمياط وبحضور ممثلى الجهاز الأسبوع الماضى لوضع الملامح الرئيسية للتنفيذ.