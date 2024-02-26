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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس حزب الإصلاح والنهضة: جلسات المحور الاقتصادي تناسب الواقع.. فيديو

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن المحور الاقتصادي حديث المصريين عمومًا في هذه المرحلة، بعد قطع شوط كبير فيما يتعلق بالمحور السياسي، ورأينا آثاره في جلسات الحوار الوطني التي انتهت بانتخابات رئاسية غير مسبوقة.

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نائب الشيوخ: الحوار الوطني فرصة جيدة لطرح رؤى وأفكار لمعالجة القضايا الاقتصادية

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حزب "المصريين": مشاركة الحكومة في جلسات الحوار الوطني تعكس ضمان تنفيذ توصياته

وأضاف عبد العزيز، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، أن جلسات المحور الاقتصادي تناسب الواقع الذي نعيشه الآن بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الدولار التي انعكست على الأسعار، وخطوات الحكومة التي تتخذها في وجود استراتيجية عامة للمرحلة المقبلة فيما يتعلق بالحوار الوطني.

وأوضح رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن المشاركة بين الشعب والدولة المصرية والحكومة من خلال جلسات الحوار ترفع الوعي لدى المواطنين والمشاركين بالوضع الاقتصادي والتحديات، ومشاركة الجميع في رؤية توجهات الدولة للحلول ومناقشتها وعرضها للرأي العام، والاتفاق على استراتيجية اقتصادية يمكن أن تساعدنا خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الحكومة قطعت أشواطًا كبيرة خلال الفترة الماضية على مدار التشريعات والمجلس الأعلى للاستثمار، وأيضًا مشكلة غلاء الأسعار وسعر الصرف.  
 

 

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