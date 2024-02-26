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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب الشيوخ: الحوار الوطني فرصة جيدة لطرح رؤى وأفكار لمعالجة القضايا الاقتصادية

النائب المهندس حازم
النائب المهندس حازم الجندي

أشاد النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ عضو الهيئة لحزب الوفد، بحرص الحكومة ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على تنفيذ مخرجات وتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، والتي تدعم مسار الإصلاح الشامل سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وتوفير حياة أفضل للمواطن المصري.


وقال المهندس حازم الجندي في بيان له اليوم، إن اللقاء الذي جمع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى والحكومة والذي أثمر عن تشكيل لجنة تنسيقية بين الجانبين لمتابعة الخطط التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار، والتشديد على ضرورة حضور ومشاركة الوزراء المعنيين في المرحلة الثانية منه .


وتابع عضو مجلس الشيوخ قائلا:" وهو ما لمسناه جليا في أولى جلسات الحوار الاقتصادي التي عقدت اليوم الأثنين بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، في صورة جلسات متخصصة مغلقة حيث حرصت الحكومة علي المشاركة في ظل وجود الخبراء والمتخصصين بشأن بحث القضايا الاقتصادية العاجلة وايجاد حلول سريعه لها قابلة للتنفيذ" . 


وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن تركيز المرحلة الثانية للحوار الوطنى والذى دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى على الملف الاقتصادي، يمثل فرصة جيدة لطرح رؤى وأفكار لمعالجة القضايا والمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري خاصة في ظل إرتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه .


كما ثمن الجندي اختيار مجلس الأمناء لموضوعات جلسات الحوار الاقتصادي والتي بدأت اليوم، بمناقشة التضخم وغلاء الأسعار والسياسات النقدية وتوافر الدولار والنقد الأجنبي وتطوير الإنتاج، وهي ملفات هامة ان نجحنا في تطوريها يمكن الدولة والشعب من التغلب على كل القضايا والأزمات التى تواجه الاقتصاد المصرى.

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