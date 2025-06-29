ختام النهضة الروحية لعيد السيدة العذراء مريم "حالة الحديد" بدير المُحرق العامر

برعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا بيجول، اختتم دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر بجبل قسقام النهضة الروحية لعيد السيدة العذراء مريم "حالة الحديد"، والتي استمرت على مدار عشرة أيام، وفقًا للتقليد المُتبع في الدير منذ سنوات طويلة.

بدأت النهضة الروحية يوم ١٨ يونيو، واستمرت حتى ٢٨ يونيو، وشملت فاعلياتها اليومية صلاة رفع بخور العشية، ثم دورة أيقونة السيدة العذراء مريم، يصحبها الشمامسة بترتيل الألحان والتمجيد والمدائح الخاصة بالقديسة العذراء مريم، وسط أجواء روحية مليئة بالإيمان والفرح، وبمشاركة آلاف الزائرين الذين امتلأت بهم أرجاء الدير يوميًا، إلى جانب الآباء الكهنة والرهبان، تلى ذلك فقرة ترانيم تقدمها فرق الكورال، ثم عظة روحية يومية بحضور عدد من أصحاب النيافة الآباء المطارنة والأساقفة.

ويتقدم الدير بخالص الشكر والتقدير لكافة أجهزة الدولة بمحافظة أسيوط، على تعاونهم وجهودهم الكبيرة التي أسهمت في إنجاح الاحتفالات وتسهيل سبل الراحة للزائرين.