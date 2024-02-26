يوتيوب حذفها.. أول تعليق من ملحن أغنية "كدابة" لـ حسام حبيب

علق الملحن إسلام رفعت ملحن أغنية " كدابة" للمطرب حسام حبيب، على حذف يويتوب الأغنية بعد طرحها.

وقال إسلام رفعت في مداخلة هاتفية في برنامج " مصر جديدة" المذاع على قناة " إي تي سي"، :" بشتغل على الأغنية من شهر يوليو الماضي وتم الانتهاء منها منذ فترة طويلة لكن تم تأجيلها لظروف خاصة بحسام حبيب".

وأضاف إسلام رفعت "وفي يناير الماضي فوجئت بتواجد جملة لحنية قريبة من جملتي في أغنية لمطرب اسمه محمود عز".

وتابع إسلام رفعت "قمت بتسجيل الأغنية في المصنفات الفنية وجمعية المؤلفين والملحنين بفرنسا، وقدمت المستندات ليوتيوب وتم إزالة أغنية محمود عز والاغنية الخاصة بنا سوف تعود قريبا على اليوتيوب".

وأكمل إسلام رفعت "عملت محضرا رسميا في مباحث المصنفات بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية والإجراءات القانونية مستمرة".