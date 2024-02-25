كشف السر.. أول رد فعل من حسام حبيب على أنباء عودته للفنانة شيرين

كشف الفنان حسام حبيب عن تحسن العلاقات بينه وبين زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب في أول تعليق واضح على أنباء عودتهما بعد فترة من الانفصال.

وأعاد حسام حبيب نشر فيديو تغني فيه شيرين عبد الوهاب أغنيته “كدابة” في كواليس حفلها بلبنان الذي حضره عدد كبير من الجمهور مساء السبت.

واكتفى حسام حبيب بكتابة قلب أحمر للتعليق على الفيديو الذي تدعمه فيه شيرين عبد الوهاب، بعد حذف اغنيته الجديدة كدابة من موقع يوتيوب.

علم صدى البلد أن النجمة شيرين عبد الوهاب عادت مرة أخرى إلى طليقها حسام حبيب، وذلك بعد فترة على طلاقهما.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد دخلت في قصة حب قصيرة، ولكنها انتهت سريعا، لتعود مرة أخرى لحسام حبيب .

حلت خبيرة الأبراج ليلي عبد اللطيف ، ضيفة على برنامج “ الحكاية ” ، والذي يقوم بتقديمه الإعلامي عمرو أديب .

وقالت ليلي عبد اللطيف : أنا بشوف شيرين عبد الوهاب هتستقر عاطفيًا وهترجع شيرين اللي بنعرفها أول ما طلعت ، مش هترجع لحسام حبيب تاني، حتى لو رجعت هتسيبه.