عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كشف السر.. أول رد فعل من حسام حبيب على أنباء عودته للفنانة شيرين

صدى البلد

كشف الفنان حسام حبيب عن تحسن العلاقات بينه وبين زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب في أول تعليق واضح على أنباء عودتهما بعد فترة من الانفصال. 

 

وأعاد حسام حبيب نشر فيديو تغني فيه شيرين عبد الوهاب أغنيته “كدابة” في كواليس حفلها بلبنان الذي حضره عدد كبير من الجمهور مساء السبت. 

 

 

واكتفى حسام حبيب بكتابة قلب أحمر للتعليق على الفيديو الذي تدعمه فيه شيرين عبد الوهاب، بعد حذف اغنيته الجديدة كدابة من موقع يوتيوب. 

 

علم صدى البلد أن النجمة شيرين عبد الوهاب عادت مرة أخرى إلى طليقها حسام حبيب، وذلك بعد فترة على طلاقهما.

 

وكانت شيرين عبد الوهاب قد دخلت في قصة حب قصيرة، ولكنها انتهت سريعا، لتعود مرة أخرى لحسام حبيب .

 

 

حلت خبيرة الأبراج ليلي عبد اللطيف ، ضيفة على برنامج “ الحكاية ” ، والذي يقوم بتقديمه الإعلامي عمرو أديب .

 

وقالت ليلي عبد اللطيف : أنا بشوف شيرين عبد الوهاب هتستقر عاطفيًا وهترجع شيرين اللي بنعرفها أول ما طلعت ، مش هترجع لحسام حبيب تاني، حتى لو رجعت هتسيبه.

 

شيرين عبد الوهاب موقع يوتيوب الفنانة شيرين عبد الوهاب الفنان حسام حبيب الفنانة شيرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة النصف من شعبان .. احرص على قيامها

تحذير عاجل لسكان هذه المحافظات.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

دعاء ليلة النصف من شعبان.. 3 كلمات قبل النوم تمحو ذنوبك وتفتح الأبواب المغلقة

السعر مفاجأة.. أرخص موبايل سامسونج في مصر

كيفية قيام ليلة النصف من شعبان.. أكثر من الذكر والتسبيح والصلاة على النبي

دعاء ليلة النصف من شعبان.. 3 كلمات يسخر بها الله لك الأرض ومن عليها

وداعا للسوق السوداء وتوحيد سعر الصرف خلال أسابيع.. الحكومة تعلن خطوات حاسمة

دعاء ليلة النصف من شعبان لزيادة الرزق.. ترفع فيها الأعمال إلى الله

موضوعات متعلقة

صدمت جمهورها.. شيرين عبد الوهاب ترقص على أغنية كدابة لـ حسام حبيب

تفتح مكتب محاماة في قهوة بلدى.. تفاصيل مسلسل "نعمة الأفوكاتو"

وحشني سماع الأذان.. أول تعليق من سعد لمجرد بعد خروجه من السجن

بعد بتر ساقه.. الفنان فادي إبراهيم يدخل العناية المركزة

مسلسلات رمضان 2024| إسلام حافظ يشارك في بدون سابق إنذار

بعد زواج 5 سنوات .. طلاق بسمة ماهر وأحمد كشك

الفرقة المصرية للموسيقى والغناء تحيي حفلا على مسرح السامر

اليوم.. محمد حماقي يبدأ جولته الأوروبية بحفل فى تورونتو

ترشيحاتنا

التلفزيون الفلسطيني: القوات الإسرائيلية تقتحم عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية

اليوم.. المرافعة في إعادة محاكمة المتهمين بـ"خلية الماريوت"

سر رفع علم مصر على المخيمات في غزة.. فيديو

من وحي مسلسل عتبات البهجة.. هرمونات تتحكم فى شعورك بالسعادة

فضل ليلة النصف من شعبان.. واحدة من أفضل 5 ليالي

بعد الارتفاع غير المبرر.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القائمة الكاملة لأسماء الفائزين في حفل SAG Awards 2024

إيما ستون وآن هاثاواي.. أفضل إطلالات النجمات في حفل SAG Awards| صور

لابسة نجفة.. أغرب إطلالات النجمات على السجادة الرمادية لحفل SAG Awards| صور

60 سنة بملامح شاب.. مقطع فيديو لصبي يثير الجدل| ما القصة؟

فيديو

نجت بأعجوبة.. مقطع فيديو لفتاة ظلت معلقة لـ3 أيام متتالية

فيديو يحبس الأنفاس.. مشهد مروع لاصطدام 100 سيارة ببعضها بالصين

مسلسلات رمضان| طرح البرومو الرسمي لمسلسل "2024"

حيلة جمعا بها 63 مليون جنيه.. عاطلان ينفذان أكبر عملية نصب على المواطنين|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ