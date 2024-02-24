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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صدمت جمهورها.. شيرين عبد الوهاب ترقص على أغنية كدابة لـ حسام حبيب

شيرين وحسام
شيرين وحسام

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للفنانة شيرين عبد الوهاب، وهي تغني أغنية كدابة، التي غناها مؤخرا حسام حبيب.

https://www.instagram.com/reel/C3vtoePMawQ/?igsh=MWhka3d3bXA4OWRzbg==

شيرين عبد الوهاب

علم صدى البلد أن النجمة شيرين عبد الوهاب عادت مرة أخرى إلى طليقها حسام حبيب، وذلك بعد فترة على طلاقهما.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد دخلت في قصة حب قصيرة، ولكنها انتهت سريعا، لتعود مرة أخرى لحسام حبيب .

شيرين عبد الوهاب

حلت خبيرة الأبراج ليلي عبد اللطيف ، ضيفة على برنامج “ الحكاية ” ، والذي يقوم بتقديمه الإعلامي عمرو أديب .

وقالت ليلي عبد اللطيف : أنا بشوف شيرين عبد الوهاب هتستقر عاطفيًا وهترجع شيرين اللي بنعرفها أول ما طلعت ، مش هترجع لحسام حبيب تاني، حتى لو رجعت هتسيبه.

وأحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب أحدث حفلاتها في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 17 فبراير، بعد تأجيله مؤخرًا بسبب أحداث غزة، حيث كان من المقرر إقامته يوم 28 ديسمبر 2023، وبدأت الشركة المنظمة للحفل الترويج له من خلال طرح البوستر الدعائي على مواقع السوشيال ميديا مع طرح التذاكر من خلال موقعها الرسمي فقط.

شيرين عبد الوهاب حسام حبيب

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