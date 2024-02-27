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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الذهب الأحمر.. انطلاق موسم الخير بمزارع القليوبية لتصدير أجود أنواع الفراولة| شاهد

حصاد الفراولة
حصاد الفراولة

تشتهر قرية الدير التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية بزراعة الفراولة أو ما يطلق عليها " الذهب الأحمر" منذ سنوات طويلة، ويعد موسم حصاد الفراولة مصدر خير ورزق لأهالي القرية والقرى المجاورة لها، فالجميع يعملون، سواء فى جمع الفراولة من المزارع، أو نقلها من الأرض؛ لتبدأ عملية التوزيع والبيع فى الأسواق المختلفة للتصدر.

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موسم حصاد الفراولة يستمر 6 أشهر

رصد موقع صدى البلد انطلاق موسم حصاد الفراولة والذى يستمر العمل فيه لمدة لا تقل عن 6 أشهر كاملة يتم خلالها جمع المحصول من الأرض وتعبئته لبيعه فى الأسواق.

قرية الدير من أكبر منتجي الفراولة

قال الحاج صبحي الديب، صاحب مزرعة للفراولة إن قرية الدير من أكبر منتجي ومصدري الفراولة على مستوى الجمهورية ، حيث تشتهر بزراعة الفراولة لخصوبة أرضها ويتم زراعة أجود وأفضل أنواع الفراولة على مستوى العالم منها " فورتونا ، فستيفال ، فلوريدا ، الفريجو ، الفريش ، صن سيشن" وغيرها من الأنواع التى يتم زراعتها ويتم بيعها محليا وتصديرها عالميا .

تصدير أنواع معينة للدول الأوروبية

وأشار إلى أن عددا كبيرا من المزارعين يعتمدون على حصاد المحصول فى أمور عديدة خاصة بهم، لافتا إلى أنه عقب جني المحصول يتم تحميله على السيارات وبيعه وتوزيعه على التجار بمختلف مناطق الجمهورية بالإضافة الى تصدير أنواع معينة من الفراولة حسب المواصفات المطلوبة.

زراعة الفراولة فى شهر أغسطس

وأضاف الحاج صبحى الديب أن زراعة الفراولة تبدأ من شهر أغسطس ثم تبدأ بعد ذلك عمليات الرش والري بالتنقيط ، كما يتم الاستعانة بالأيدي العاملة لجمع المحصول من الأرض وهم أكثر العمال دراية بزراعة وجمع الفراولة حيث تبدأ فى الصباح الباكر فى الجمع وتعبئة الفراولة فى أقفاص بلاستيك ثم جمعها وبيعها ، لافتا إلى أن أهم المعوقات أو التحديات التى تواجه المزارعين تكمن فى ارتفاع أسعار تكلفة الزراعة فضلا عن التغيرات المناخية التى أثرت على إنتاجية وجودة محصول الفراولة خلال السنوات الماضية.

ندوات إرشادية للمزارعين بأساليب الزراعة الحديثة

أكدت مديرية الزراعة بالقليوبية أن زراعة الفراولة تتمركز بقرى طوخ.

وقال المهندس رجب غنيم وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، إن المحافظة تتميز بزراعات مختلفة، أبرزها زراعة الفراولة في طوخ، والجوافة في شبين القناطر.

وأضاف وكيل الوزارة أن مساحة زراعة الفراولة في طوخ وصلت إلى ما يقرب من نحو 6 آلاف فدان، ما دفع مديرية بنها الزراعية إلى الاهتمام بزراعة الفراولة، وزيادة المساحة المزروعة، والحصول على إنتاجية وجودة عالية، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الندوات التوعوية والإرشادية للمزارعين وإرشادهم بأساليب الزراعة الحديثة.

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القليوبية طوخ قرية الدير الذهب الاحمر مصدر خير

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