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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مؤتمر علمى بالقليوبية يوصى مرضى السكر بالحفاظ على معدلاته المسموح بها في الصيام

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

اوصى المؤتمر العلمى السابع لـ "تأثير أمراض السكر والقلب على الصحة العامة فى القليوبية " الذى عقدته مديرية الصحة بالقليوبية على مدار ثلاثة ايام بضرورة تكاتف الجهود بين الجانبين الطبي والديني لتوعية مريض السكرمن الدرجة الأولى بخطورة الصيام فى رمضان وحرمانية ذلك طبقا لفتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ يناير ٢٠٢١.

كما اوصى المؤتمر بضرورة توعية المسموح بصيامهم فى شهر رمضان بالالتزام بتعليمات الطبيب والحفاظ على معدلات السكر المسموح بها في الصيام لتجنب حدوث أي مضاعفات حرصا على حياتهم.

ولفت الدكتور مصطفى ابو اليزيد رئيس المؤتمر الى انه من اهم التوصيات التى خرج بها المؤتمر ايضا ضرورة الاهتمام بقياس سكر الدم لجميع مرضى السكرى بشكل عام سواء  " صائم " أو بعد الأكل بساعة أو من خلال المتابعة بقياس السكر التراكمى لمتابعة اى تغييرات على المريض سواء ارتفاع أو انخفاض عن المعدلات المسموح بها  بالاضافة الى الاهتمام بمرضى الكلى والمصابون بجلطة فى الشريان الرئوى بداية من التشخيص بالأشعة إلى العلاج المناسب.

واوضح الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن المؤتمر ناقش صيام مريض السكر في رمضان وتحديد إمكانية صيام بعض المرضى من عدمه ممن تكثر عندهم المضاعفات وتزيد احتمالية الخطر أثناء الصيام، وتناول المشاركون فى المؤتمر ذلك من الناحية الفقهية للازهر والاوقاف.

وأشار إلى أن وزارة الصحة  حريصة على تقديم كل الدعم لمرضى السكر من خلال تقديم أحدث الأدوية والعقاقير لعلاج المرض ومضاعفاته.

وعقدت مديرية الصحة بالقليوبية المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبحضور الدكتور هشام الحفناوي رئيس اللجنة القومية للأمراض غير السارية بوزارة الصحة والدكتور اسامه عبد الحي نقيب عام أطباء مصر والدكتور نصيف العفيفي عضو مجلس الشيوخ والدكتور كمال عكاشه نائب رئيس جامعة طنطا والدكتور أحمد القرش نقيب أطباء المنوفية والدكتورة جميلة نصر نقيب أطباء الاسماعيلية والدكتور أحمد سعيد وكيل نقابة أطباء القليوبية والدكتور محمد عجلان امين عام نقابة أطباء القليوبية.

واكد رئيس اللجنة القومية للأمراض غير السارية على مجهودات الدولة لدعم مرضى السكر وعمل المبادرات للكشف المبكر عن مرض السكر فيما اوضح نقيب عام أطباء مصر ضرورة تكاتف الجهود لإخراج قانون المسؤولية الطبية على شكل يليق بالدولة المصرية ويحقق مناخ ٱمن للمنظومة الطبية في مصر.

واشار الدكتور مصطفى ابو اليزيد رئيس المؤتمر الى أن إقامة هذه المؤتمرات انما يهدف إلى اطلاع الطبيب على كافة الأبحاث العلمية العالمية الخاصة بمرض السكري وعلاج مضاعفاته.

وأوضح أن مرضى السكر جاء تقسيمهم في الإرشادات العالمية إلى ثلاث مجموعات: الاولى والتي تكثر فيها المضاعفات وتزداد فيها الخطورة من الصيام وكان القرار واضحا بوجوب الإفطار والثانية : من المرضى متوسطي الخطورة يجوز الصيام ولكن بمحاذير وشروط معينة مع متابعه مقربة من الطبيب و الثالثه : وهى التى التي لا تعاني من مضاعفات تقل فيها الخطورة ويجوز الصيام .

القليوبية الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية جامعة طنطا دار الإفتاء المصرية مديرية الصحة بالقليوبية وزارة الصحة بالقليوبية

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