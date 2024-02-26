"صبحى" يشهد المؤتمر الصحفي لانطلاق الأنشطة الوطنية للجنة الشباب والمناخ

شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، فعاليات حفل إطلاق الأنشطة المحلية للجنة الوطنية للشباب والمناخ EGYouth4Cliamte وتكريم أول وفد رسمي من المفاوضين الشباب وذلك بحضور الينا بانوفا المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بمصر وجيرمي هوبكتز ممثل منظمة اليونيسيف في مصر والسفير محمد الجمال ممثل وزارة الخارجية والمهندس شريف عبد الرحيم ممثل وزارة البيئة.

وفي كلمته، وجه وزير الشباب والرياضة الشكر إلى إلينا بانوفا المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بمصر وجيرمي هوبكتز ممثل منظمة اليونيسيف في مصر، معربًا عن تقديره الدور الفعال في قضايا المجتمع فضلًا عن دعم الجهود التطوعية للشباب حيث إن هذه مشاركتهم في هذه المبادرات تسهم في تعزيز الوعي والحوار حول قضية الشباب والمناخ وتوفير منصات للتعلم والتفاعل.

قال وزير الشباب والرياضة "يتمثل دعم الشباب وتمكينهم وبناء قدراتهم في الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية خاصة كونهم عِماد التنمية المستدامة ومحرك التغيير الإيجابي في المجتمع حيث يشكل الشباب الشريحة العمرية الأكبر من سكان مصر، وهم أصحاب الطموح والطاقة الكبيرة التي يمكن أن تستخدم بشكل فعَّال لبناء مستقبل مزدهر ومستدام، مشيرًا أن هذا يأتي في إطار حرص مصر على تمكين النشء والشباب وقيامهم بدور فعال ضمن الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ".

أشار إلى أن الوزارة تولي أهمية بالغة لمشاركة الشباب على الصعيدين المحلي والدولي في العمل المناخي حيث نرى أن مشاركة الشباب المحلية تعزز الوعي بقضايا التغير المناخي في المجتمعات المحلية، وتشجع على اتخاذ إجراءات وقائية لمواجهة التحديات المناخية. وبالنسبة للمشاركة الدولية، تعتبر الوزارة أن تبادل الخبرات والمعرفة بين الشباب عبر الحدود يمكن أن يؤدي إلى حلول أكثر فعالية وابتكارًا لمشكلات التغير المناخي على مستوى عالمي ونقل خبرات.

قال الوزير "تعمل الوزارة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين على تنظيم فعاليات وبرامج تحفز الشباب علي المشاركة في العمل المناخي، بما في ذلك ورش العمل والمؤتمرات والمسابقات والمبادرات التي تسهم في بناء قدراتهم وتوجيههم نحو حلول مستدامة وإيجابية لمشكلة التغير المناخي ووجه الشكر لكافة الشركاء من منظمات أممية والوزارات الشريكة".

قال جيرمي هوبنكز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة – يونيسيف "إن اليوم يمثل بالنسبة لنا لحظة عظيمة ومناسبة بالغة الأهمية، حيث نجتمع معًا للاحتفال بالإطلاق الرسمي للجنة شباب مصري من أجل المناخ “ EGYouth4Climate " وتكمن أهمية هذه اللحظة في أن مبادرة شبا ب مصري من أجل المناخ ليست مجرد مبادرة رائدة بحسب؛ بل أنها شهادة على ما يمكننا تحقيقه معًا. وإنني فخور بأن أشهد ثمرة تضافر جهودنا وتأزرنا، نحن الأمم المتحدة في مصر والحكومة المصرية، وأخص بالذكر هنا وزارة الشباب والرياضة، ووزارة البيئة، ووزارة الخارجية".

كما أضاف ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة – يونيسيف، نعمل بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الشباب والرياضة، نال الإنجاز الرائع الذي حققته لجنة شباب مصري من أجل المناخ بالتأييد والمساندة من وزارة الخارجية، كما أنه منح أعضائها مكانة متميزة تحظى بكل الاحترام باعتبارهم مندوبين رسميين في مفاوضات COP28. ويبرز هذا الإقرار الدور المحوري للشباب في تشكيل خطاب العمل المناخي ويمكنهم من إحداث تغيير هادف على الصعيدين، الوطني والعالمي.

وفي كلمتها، قالت الينا بانوفا المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بمصر إن منظمة الأمم المتحدة في مصر شريك محوري للتنميةِ والتطويرِ للحكومة المصرية في كافة المجالات، لا سيما مجال تنمية وتمكينِ الشباب، لذلك تعمل المنظمة في مصر بتنسيقٍ كامل وشراكة مثمرة مع وزارة الشباب والرياضة فشهَدْنا معا العديد من النجاحات والإنجازات منها ما نشهده اليوم.

أشادت بالجهد الذي بُذل في تأسيس وتدشين اللجنة والعمل الذي تم إنجازه في مختلف جوانب الملف المناخي في مصر وعلاقته بالشباب، واكدت أن منظمة الأمم المتحدة ملتزمة في اطار شراكتها المميزة مع الحكومة المصرية ووجهت الشكر الي وزارة الشباب والرياضة والخارجية والبيئة علي الدعم اللامحدود الذي قدم لإطلاق هذه اللجنة وتحقيق المشاركة الدولية الاولي لها بوفد المفاوضات المصري بمؤتمر المناخ COP28.

وفي كلمته، أكد السفير محمد الجمال ممثل وزارة الخارجية علي كامل الدعم الذي تقدمه الوزارة على هذه الجهود الشبابية لتمكين الشباب وبناء قدراته برعاية السيد السفير سامح شكري وزير الخارجية الذي شمل اللجنة برعايته حيث هذه التجربة اتاحت الفرصة العمل عن قرب مع الشباب أظهر المستوي الراقي والأداء المميز لشباب وزارة الشباب والرياضة فهم يمثلون قيمة مضافة ودعم كبير للجهود.

بدوره، نقل المهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغير المناخي بوزارة البيئة وممثل الوزارة تحيات السيدة الدكتورة وزيرة البيئة وأبدي السعادة الكبيرة برؤية تلك النماذج الشبابية والعمل معهم عن قرب مما جعله يؤمن ايمان كامل بقدرات الشباب المصري وتميزه وتنافسيته علي كافة المستويات وانه يتمني رؤية العديد من البرامج المماثلة.

وعلى هامش المؤتمر الصحفي، قام وزير الشباب والرياضة، بتكريم أعضاء اول وفد من المفاوضين الشباب المصريين والذين شاركوا بوفد مصر الرسمي بمؤتمر المناخ COP28 بدبي بقيادة وزارة الخارجية، وشارك وفد المفاوضين الشباب المصري برئاسة مصطفي عز العرب معاون وزير الشباب والرياضة للتنمية الثقافية والمجتمعية وعضوية كل من، عزة هاشم، حسام امام، كريم إيهاب، مادونا عبده، هاجر السيد، الاء احمد، لوجين احمد، سلمي شريف، بالإضافة الي فريق العمل قافلة المناخ وفريق العمل الإداري.

وعقب المؤتمر، قام الوزير بزيارة كرفان المناخ والتقط الصور التذكارية مع الشباب وممثلي الجهات الشريكة.