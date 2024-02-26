وزير الشباب والرياضة يقدم واجب العزاء في والدة زوجة طاهر أبو زيد

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على حضور عزاء والدة زوجة طاهر أبو زيد، وزير الشباب والرياضة الأسبق، والمقام حاليًا في مسجد المشير طنطاوي.

يذكر أن كان قد حدد أبوزيد موعد العزاء أمس وكتب على صفحته غدا الإثنين، العزاء بمسجد المشير بعد صلاة المغرب مباشرةً في قاعه السلام.



وأعلن طاهر أبوزيد في وقت سابق السبت الماضي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك عن وفاة والدة زوجته، قائلًا: "يا أيتها النفس المطمئنة إرجعب إلى ربك راضية مرضية فأدخلي في عبادي وادخلي جنتي



انتقلت الي رحّمه الله تعالى والده زوجتي وجده ابنائي حرم الحاج بيومي قاصد كريم، تغمدها الله برحمته وكرمه في هذه الليله المباركة نسألكم الدعاء لها ولكافه اموات المسلمين والمسلمات وانا لله، وانا اليه راجعون،صلاة الجنازة ستقام العصر في مسجد ال رشدان غدًا الأحد

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