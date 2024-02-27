خبر سار لجماهير الزمالك قبل مواجهة سوار الغيني فى إستاد القاهرة بالكونفدرالية

أكد الناقد الرياضي فتحي سند على حصول مجلس إدارة الزمالك على الموافقات الأمنية بشأن حضور 30 ألف مشجع لمباراة سوار الغيني، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب فتحي سند عبر حسابه علي فيسبوك "الزمالك يحصل على موافقة بحضور 30 ألف مشجع مباراة سوار الغيني"



ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره سوار يوم الأحد المقبل الموافق 3 مارس في تمام التاسعة مساءً بإستاد القاهرة الدولي.



ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمـالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 13 نقاط من 4 انتصارات وتعادل وحيد وحسم تأهله لدور ربع نهائي البطولة.