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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

محافظ الغربية يتابع حملات النظافة ورفع الإشغالات بالمراكز والمدن

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تُولى اهتماماً بالغاً بملف النظافة للعمل على توفير بيئة حضارية نظيفة من خلال استمرار حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمختلف مدن وقرى المحافظة مع استمرار تنفيذ حملات التجميل والتشجير؛ للارتقاء بمنظومة النظافة وإظهار المحافظة بالشكل الحضاري الذى يليق بها.

 

محافظ الغربية يتابع الأعمال المنفذة في محور طريق المعامل بمركز طنطا

جاء ذلك خلال متابعة لجهود الوحدات المحلية من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، حيث تابع المحافظ استمرار اعمال النظافة والتجميل ورفع الاشغالات بالطرق والميادين الرئيسية ومحيط المدارس والمستشفيات وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة ، للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة نظيفة لهم.

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