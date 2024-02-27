عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معهد القلب ينظم دورة تثقيفية للمرضى

صدى البلد

عقد معهد القلب القومى ندوة تثقيفية أمس الإثنين، لمرضى القلب المترددين على المعهد بفرع المعهد بأرض مطار إمبابة. 


وقال الدكتور محمد مصطفي، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات المعاهد التعلمية، إن الندوات التثقيفية هي أحد أهم الأدوات التوعوية التى نرتكز عليها فى رفع الوعي الصحى لدى مرضى الأمراض المزمنة، حيث تنفرد الهيئة بوجود معاهد متخصصة رائدة فى مجالها مثل معهد القلب ومعهد السكر ومعهد الكبد ومعهد الرمد ومعهد الكلى ومعهد السمع والكلام ومعهد الجهاز الحركى، وجميعها تحظى بثقة المرضى المترددين عليها، وتكون دوماً هي الخيار الأول لهم، من هنا كان الإهتمام بمحاضرات وندوات التثقيف والتوعية أولوية قصوى بالنسبة لنا، لكي يتجنب المريض أية ممارسات قد تؤدى إلى مضاعفات خطيرة تؤثر على صحته، ولكي تسير خطة العلاج على النحو الأمثل.

وقال أطباء القلب بالمعهد القلب القومى إن ندوة اليوم تأتى ضمن سلسلة من الندوات التثقيفية والتى يتم عقدها دورياً للمرضى، وكان موضوع الندوة "ضعف عضلة القلب"، حيث تم توعية الحضور وتثقيفهم حول طريقة العلاج المناسبة، وطرق التغذية المناسبة والمحاذير اللازمة لمرضى عضلة القلب ، وتم القاء مجموعة من المحاضرات الهامة من كلاً من أحمد كامل نائب مدير المعهد للشئون الفنية، د. باسم ظريف نائب مدير المعهد للتدريب والأبحاث،  محمد ابو العينين بوحدة هبوط القلب.

 

يأتي ذلك فى إطار الدور التوعوى الذى تضطلع به الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والذى يهدف إلى رفع درجة الوعي الصحى لدى المرضى المترددين على وحداتها، وبخاصة أصحاب الأمراض المزمنة، لما يمثله ذلك من أهمية بالغة فى الحفاظ على صحتهم، وعدم تعرضهم لأية مضاعفات تنتج عن ممارسات صحية أو غذائية خاطئة، وفى هذا الإطار وتحت رعاية د. محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض في الأسواق

أول رد فعل لـ كهربا بعد استبعاده من قائمة الأهلي

أقل من 2000 جنيه.. مفاجأة جديدة في أسعار الذهب|عيار 21 بكام؟

نادية مصطفى: حلمي بكر رفض العودة مع أشقائه.. ومكان إقامته بالشرقية لايتناسب مع مكانته

نزل 14 ألف جنيه| انهيار أسعار الحديد في مصر.. وهذا ثمن الطن الآن

وقع العقود.. ميدو: محمد صلاح في الدوري السعودي الموسم القادم

شركة النقل شريك في الجريمة.. تطور خطير بقضية فتاة الشروق حبيبة الشماع

خلصوا عليه في مكانه.. ننشر صور مسرح جريمة الخواجة حسني جواهرجي بولاق

ترشيحاتنا

حماية المصالح الاستراتيجية.. الرئيس السيسي يجتمع مع وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

إذاعة جيش الاحتلال: 20 صاروخا انطلقت من لبنان تجاه مستوطنات الشمال

بريطانيا تنفي إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا

كلوب يكشف تطورات إصابة محمد صلاح

هل يجوز الصلاة جالسا للقادر على القيام؟.. أزهري يجيب

إعلام فلسطيني: مـ قتـ ل 4 جنود من جيش الاحتلال باستهداف صاروخي جنوب غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميرهان حسين| 10 صور تكشف عن مجوهراتها المسروقة

عدى خط الموت| نجل حلمي بكر يعود من أمريكا.. وزوجته: حالته متدهورة

تعليق صادم من ناقد موضة على فستان شيرين عبد الوهاب في لبنان| شاهد

نشرة المرأة والصحة|معلومات صادمة عن مرض حلمي بكر.. ياسمين صبري تثير الجدل بهذه الإطلالة

فيديو

سر المكالمة الأخيرة وسبب هروب السائق| تطورات جديدة بواقعة حبيبة الشماع

تحذير عاجل من الأرصاد| ماذا يحدث بالطقس؟

أسعار اللحوم تخالف التوقعات قبل شهر رمضان | تفاصيل

اكتشاف أثري مذهل عمره 1800.. قصة زجاجة دموع المعزين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ