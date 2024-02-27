موسكو: نرد بالمثل حال نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، اليوم الثلاثاء، إن موسكو سترد بشكل متماثل على المحاولات الأمريكية لنقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا.

وأشار وزير المالية الروسي، إلى أن اقتراح وزارة الخزانة الأمريكية بإلغاء تجميد ونقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا "خاطئ بشكل أساسي، لأنه يقوض أسس وأسس النظام المالي"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وأضاف سيلوانوف: "بهذه الخطوة، إذا حدثت، فإن زملائنا الغربيين لن يؤدي إلا إلى جعل الأمور أسوأ بالنسبة لهم، كما حدث فيما يتعلق بالقيود على التسويات بالدولار، والتسويات في أنظمة المقاصة، والخدمات اللوجستية، وإذا تصرفوا بهذه الطريقة، فسيكون لنا رد فعل مماثل.

وأشار سيلوانوف إلى أنه في روسيا، تم أيضًا تجميد كميات كافية من الأصول المالية واستثمارات المستثمرين الأجانب في الأوراق المالية الروسية.

وفي وقت سابق، ذكرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الحاجة إلى إيجاد طريقة عاجلة لإرسال الأصول الروسية إلى أوكرانيا.