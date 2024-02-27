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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم التصوير وهل مكسبه حلال أم حرام؟ أزهري يجيب

التصوير
التصوير

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن كثير من المصورين يسألون عن حكم التصوير وهل مكسبه من حلال أم حرام؟

وأضاف أبو اليزيد سلامة، في فيديو لصدى البلد، عن حكم التصوير الفوتوغرافي، أن مجموعة من المتشددين، حرموا التصوير في الماضي، مستدلين بأحاديث للنبي لم يفهموها ولم يعرفوا مراد النبي فيها، ومع مرور الوقت، أصبح من يحرم التصوير هم أنفسهم يظهرون في مقاطع مصورة.

أشار إلى أن التصوير الموجود حاليا ليس هو التصوير الذي يتحدث عنه النبي، حين قال (إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه التصاوير).

وأوضح، أن التصوير الحالي، هو عبارة عن حبس الظل، مثل وقوف الشخص أمام المرآة، فهو يرى ظله ولا يرى نفسه، وتوصل العلم الحديث إلى أن حبس الظل هو التصوير الحلال غير المحرم.

وذكر أن هناك بعض التصوير يعتبر محرم، مثل تصوير العورات، وتصوير الإنسان بدون موافقته، وكذلك إظهار ما طلب الله ستره.

أوضح أن المصور مهنته عظيمة، فقد يصور أمرا يظهر براءة شخص ويحوله من ظالم إلى مظلوم.

الأزهر المصورين التصوير التصوير الفوتوغرافي

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