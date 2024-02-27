خالد زايد: ما يحدث من مصر تجاه الأشقاء الفلسطينيين واضح للعالم كله

أكد الدكتور خالد زايد، رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري في سيناء، أنه نعمل من أجل القضية الفلسطينية بشرف ومروءة وكرامة، مشيرا إلى أن ما يحدث من مصر تجاه الأشقاء الفلسطينيين من مساعدات ودعم واضح للعالم كله.

وقال خالد زايد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه تم عمل مخيم داخل قطاع غزة وخان يونس، وتم تسكين عدد من الفلسطينيين بها، وتوفير الاحتياجات الغذائية والدوائية به.

وتابع رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري في سيناء، أن الفلسطينيين يتسابقوا على المخيمات التي تقوم بها مصر، لأنه يتم عملها على أعلى مستوى.

يعرقل دخول المعونات

وأشار خالد زايد إلى أن الإحتلال الإسرائيلي يعرقل دخول المعونات التي يتم تقديمها للشعب الفلسطيني.