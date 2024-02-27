لم يحتاج سوي 5 دقائق | نجم الأهلي يتغزل في وسام أبوعلي

أحرز وسام أبو على مهاجم فريق الاهلى هدف التقدم للفريق الأحمر بمرمى بلدية المحلة في الدقيقة 4 من عمر الشوط الأول فى المباراة المقامة بينهم حاليا باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري المصري.

وكتب ماهر همام نجم الأهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك "وسام أبو علي لا يحتاج سوي 5 دقائق فقط لتسجيل هدفه الاول مع الأهلي ⚽🦅"

ويلتقي الأهلي مع بلدية المحلة، ضمن منافسات مؤجلات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة قوية أخرى أمام يانج أفريكانز التنزاني، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



ويحتاج الأهلي لنقطة وحيدة لحتل المركز الأول ويحسم صدارة المجموعة، حيث يمتلك الأحمر 9 نقاط، ويانج أفريكانز 8 نقاط