خلال مجلس جامعة بني سويف.. الدكتور منصور حسن يتسلم شهادة الأيزو 9001

تسلم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، شهادة الايزو 9001 للجامعة، و كذلك تجديد منح شهادات الايزو 9001-21001 لكلية العلوم، وذلك من الدكتورة هبه عاطف الشيمي مدير مركز ضمان الجودة، جاء ذلك خلال ترأسه مجلس جامعة بني سويف بجلسته رقم 230، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

ووجه رئيس الجامعة، التهنئة لجميع منسوبي الجامعة بمختلف القطاعات والكليات والإدارات، مثنياً علي الدور الذي يقوم به مركز ضمان الجودة في متابعة كافة الإجراءات مع الشركة المانحة وإدارات الجامعة وكلياتها المختلفة.

وأشار الدكتور منصور حسن، إلى استيفاء الجامعة للمعايير المطلوبة وإجراءات تطبيقها بكافة الإدارات، وتمت المراجعة الخارجية من قبل الشركة الروسية المانحة لشهادة الأيزو 9001 ، مؤكداً على أهمية تطبيق معايير الجودة في كل كليات ومراكز وإدارات الجامعة، من أجل ضمان جودة الخدمة المقدمة بكل إدارة، وكذلك جودة العملية التعليمية بالكليات للتأهيل للحصول على الاعتماد القومي والدولي.