نائب محافظ بني سويف يناقش الإجراءات التنسيقية لإنشاء وحدة لإنتاج الطاقة من المخلفات

عقد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف اجتماعًا لمناقشة الإجراءات التنسيقية المطلوبة لإنشاء وحدة إنتاج الطاقة من المخلفات، ضمن مشروع "النمو الأخضر الشامل IGGE "الذي تنفذه وزارة التجارة والصناعة ،والممول من الوكالة السويسرية للتنمية وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO" وذلك في حضور الدكتور عادل صبري المنسق الوطنى للمشروع، الدكتور أسماء سامي مدير الإدارة العامة لشؤون البيئة، الأستاذة نهى محمد مدير التعاون الدولي والعلاقات العامة، الأستاذة هند أحمد منسق المشروع بإدارة التعاون الدولي، وأعضاء فريق المشروع



وخلال الاجتماع ناقش نائب المحافظ البرنامج الزمني والآليات والإجراءات التنسيقية اللازمة لتنفيذ الوحدة الإنتاجية والتي سيتم من خلالها تحويل المخلفات إلى أسمدة عضوية وطاقة، وتعتمد على محددات الزراعة المستديمة وإنتاج الطاقة الجديدة والمُتجددة، ، بجانب مناقشة آلية التنسيق مع الجهات ذات الصلة من الوحدات المحلية والري والزراعة والمناطق الصناعية، والتضامن وغيرها، لإتاحة البيانات الضرورية والدعم اللازم للمشروع، وكذا تحديد الموقع المناسب والتفاضل بين مراكز المحافظة لإنشاء تلك الوحدة بهدف تعظيم الاستفادة من هذا المشروع في إطار توجهات الدولة لخلق سبل جديدة للطاقة والوقود البديل، وتعظيم الاستفادة بالمكون المحلي، فضلًا عن توفير فرص عمل والدفع بجهود التنمية المستدامة.

وقد وجه نائب محافظ بني سويف بإعداد دراسة وافية لاستخدام نواتج تطهير الترع والمصارف والمخلفات المختلطة على جانبي المجاري المائية بقرى ومراكز المحافظة، بالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية وقطاع الري والبيئة، وذلك لتحسين ورفع كفاءة المستوى البيئي، وتوسيع خريطة الحصول على المخلفات المستخدمة في هذا المجال.