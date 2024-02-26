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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بني سويف يجتمع بأصحاب المعارض والتجار لمناقشة إجراءات تشغيل سوق السيارات

صدى البلد

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، اجتماعاً بأصحاب المعارض وتجار السيارات، لبحث الإجراءات اللازمة للبدء في تشغيل سوق السيارات الجاري تنفيذه على مساحة 2 فدان ببياض العرب شرق النيل بجوار نزلة /مطلع محور عدلي منصور ، لخدمة  أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة ، حيث حضر الاجتماع : الأستاذ هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف ، الأستاذ مؤمن على زكي  مسؤول التشغيل للسوق ومسؤولي المرور.


ناقش المحافظ مع أصحاب المعارض، تنفيذ حزمة من الإجراءات والخطوات المبدئية لتشغيل السوق "بشكل تجريبي" ، للوقوف على الوضع ميدانياً  وتقييمه بشكل  دقيق، حيث تم دراسة الاحتياجات المطلوبة للبدء في التشغيل مثل تحديد اليوم الأسبوعي لعقد السوق وكيفية الإعلان عنه ، والخدمات المالية والإدارية الخاصة بأعمال التوثيق مثل خدمات الشهر العقاري وتوفير وسيلة مواصلات لتسهيل انتقال المواطنين للسوق، ودعمه بوسائل الراحة وتنظيم عملية الدخول والخروج وآلية التحكم الخاص بتسهيل حركة و انتظار السيارات داخل السوق .

 

حيث تم الاتفاق على إجراء تشغيل تجريبي" الجمعة المُقبل " باعتباره يوم عطلة رسمية يستطيع خلاله المواطن التحرك  دون تأثير على عمله أو ارتباطاته الرسمية باعتبار  أن المستهدف الأول من المشروع  هو المواطن ، مع التأكيد على تكليف مسؤول التشغيل بالتنسيق مع مشروع المواقف  لتوفير وسيلة نقل من موقف محيي الدين لموقع السوق ، والإعلان عن عقد  ومكان السوق  من خلال بوسترات دعائية في الأماكن الحيوية و الجماهيرية ، فضلاً عن الإعلان على صفحة المحافظة والمراكز التكنولوجية وغيرها.

 

حيث أكد المحافظ أهمية تضافر  الجهود خاصة في المراحل الأولية للبدء في تشغيل السوق ، مع التأكيد على دور أصحاب المعارض في الدفع بالمشروع ، مما يشجع على  إمكانية زيادة المساحة المخصصة ، ودعمها بمزيد من الخدمات وتوفير كافة التيسيرات اللازمة في هذه المنطقة مع المرونة في تحديد موعد ومدة  عقد السوق  بشكل أسبوعي، لاسيما في ظل وقوعه في مكان حيوي متميز نظراً لقربه من محور عدلي منصور شرقاً  وتقاطعه مع طرق إقليمية رئيسية مثل الصحراوي الشرقي القديم والطريق الحر  والمنطقة الصناعية ، فضلاً عن سهولة الوصول إلى مجمع المواقف الجاري إنشاؤه أسفل كوبري المحور في الناحية الغربية بمدينة بني سويف.

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