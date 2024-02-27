40 مقابل 404.. الإعلام الإسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول صفقة الأسرى

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة بشأن صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل التي تمت صياغتها في اجتماع باريس 2.

وقالت الصحيفة العبرية في تقرير لها، إنه تم مناقشة إطلاق سراح 40 أسير إسرائيلي مقابل إطلاق سراح 404 أسير فلسطيني.

وبحسب اقتراح الوسطاء، الذي لم توافق عليه حماس بعد، فمن المتوقع أن تتضمن الصفقة إطلاق سراح سبع نساء مقابل 21 أسيرًا فلسطينيا، والإفراج عن 15 أسيرا إسرائيليا فوق سن الخمسين مقابل 90 أسيرا فلسطينيا.

ووفقا للصحيفة سيتم إطلاق سراح 13 أسيرا إسرائيليا جريحا مقابل 156 أسيرا فلسطينيا - وحتى خمس مجندات سيتم إطلاق سراحهن مقابل 90 أسيرا فلسطينيا، بينهم 15 أسيرا تقول سلطات الاحتلال أنها حكمت عليهم بعقوبات "شديدة".

ومن بين الأسرى الفلسطينيين المتوقع إطلاق سراحهم، وفقا للصحيفة، 47 أسيراً أفرج عنهم في صفقة شاليط، والتي أعادت إسرائيل اعتقالهم بزعم القيام بأنشطة مقاومة.